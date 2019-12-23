السلطات الصينية تصادر ما يقرب من ٧٠٠٠ آلة تعدين عملات مشفرة

تام شمس - الاثنين 23 ديسمبر 2019 09:53 مساءً - ضبطت السلطات الصينية ما يقرب من ٧٠٠٠ آلة تعدين عملات مشفرة، تستهلك الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة، حسبما ذكرت محطة الأخبار المحلية CCTV يوم ٢٢ ديسمبر.

وجاءت مصادرة آلات تعدين العملات المشفرة كجزء من عملية تفتيش لأكثر من ٧٠٠٠٠ أسرة و٣٠٦١ تاجر و١٤٧٠ مجتمعًا، بالإضافة إلى المصانع والمناجم وساحات الأفنية والقرى في منطقة كايبينغ بمدينة تانغشان. وقد نفذت عملية التفتيش شرطة تانغشان بالتعاون مع وزارة الطاقة الكهربائية الحكومية وغيرها من السلطات التي تتطلع لتفقد استخدام الكهرباء المشبوه.

وخلال التحقيق، الذي بدأ في البداية في أبريل من العام الماضي، صادرت السلطات ٦٨٩٠ من أجهزة التعدين ASIC و٥٢ محولات عالية الطاقة. ووفقا للشرطة، فإن أجهزة تعدين العملات المشفرة تسرق الكهرباء من قرية قريبة. كما ذكرت الشرطة أن آلات تعدين بيتكوين (BTC) تعمل على مدار ٢٤ ساعة في اليوم، وتستهلك الكهرباء بمعدل يصل إلى ٤٠ ضعف أسعار أسرة عادية.

حملة على تعدين العملات المشفرة

إن الصين، التي يتحمل القائمون بتعدين بيتكوين فيها حاليًا المسؤولية عن ما يصل إلى ٦٦٪ من معدل الهاش العالمي، تحارب بنشاط الاستخدام غير المشروع للطاقة بواسطة أجهزة تعدين العملات المشفرة. ففي منتصف نوفمبر، شددت الجهات التنظيمية في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في الصين من قبضتها على شركات تعدين العملات المشفرة، حيث يعتزمون إرسال وحدات التفتيش لضمان "تنظيف وتصحيح شركات تعدين التوكنات في المنطقة".

كثفت بعض الولايات القضائية الأخرى مثل أبخازيا العمل على تحديد مزارع تعدين العملات المشفرة. حيث أبلغت الحكومة في وقت سابق من شهر ديسمبر أن الأحمال المتزايدة بشكل ملحوظ على الشبكات الكهربائية قد تفاقمت بسبب ظهور عدد متزايد باستمرار من مزارع التعدين غير القانونية للعملات المشفرة المرتبطة بمرفق طاقة محلي.