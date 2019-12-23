زيادة عدد المشتركين في صفحة بيتكوين على ريديت في أعقاب ارتفاع أسعار العملات المشفرة في الصيف

تام شمس - الاثنين 23 ديسمبر 2019 05:56 مساءً - شهدت صفحة بيتكوين (BTC) على ريديت زيادة ملحوظة في عدد المشتركين منذ ارتفاع أسعار العملة المشفرة في الصيف الماضي.

وقد نشر خبير التشفير ومناصر بيتكوين "جيمس لوب" تغريدة في ٢٣ ديسمبر، قائلًا "تسارعت نسبة المشتركين الجدد إلى صفحة بيتكوين على ريديت بعد ارتفاع سعر الصرف هذا الصيف. حيث نما حجمها بنحو ٢٢٢٠٠٠ مستخدم - أي ٢٢٪ في عام ٢٠١٩."

ففي بداية عام ٢٠١٩، سجلت صفحة ريديت الفرعية علامة فارقة عند مليون مشترك، مما يعني أنها أضافت أكثر من ٢٠٠٠٠٠ عضو جديد على مدار العام الماضي.

/r/مخطط عدد المشتركين في صفحة بيتكوين على ريديت. المصدر: تويتر

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يعتبر ريديت منتدى رئيسيًا لمجال العملة المشفرة، مع العديد من الشركات والمؤسسات ذات الصلة بالصناعة التي تستخدمه للتفاعل مع قاعدة المستخدمين الخاصة بهم. وقد بدأ مجتمع بيتكوين في ريديت في نهاية عام ٢٠١٢، واكتسب شعبية ببطء حتى بلغت العملة الرقمية الرائدة ٢٠٠٠٠ دولار في نهاية عام ٢٠١٧، بعد أن نمت بنسبة ١٩٥٠٪.

وقد قوبلت الزيادة في سعر بيتكوين باستجابة سخية من الأسواق، الأمر الذي أثار اهتمامًا كبيرًا للمستهلكين في شراء وتداول العملة الافتراضية، وكذلك الانضمام إلى مجتمع بيتكوين عبر الإنترنت.

دراسة شعور مجتمع رديت وأسعار العملات المشفرة

في مايو، أصدرت جامعة نوتردام ومختبر شمال غرب المحيط الهادئ الوطني دراسة عن سرعة وحجم مناقشات العملة المشفرة على رديت، والتي غطت موضوعات رديت التي تم إنشاؤها في صفحة ريديت الفرعية الرسمية وصفحات العملات المشفرة الأوسع بين يناير ٢٠١٥ ويناير ٢٠١٨. وقد ادعى الباحثون إيجاد علاقة قوية بين حجم محادثة ريديت وأسعار العملات.

في أغسطس، استخدمت شركة الأبحاث كومبيرتك أداة تحليل قائمة على التعلم الآلي لدراسة أكثر من ٤٨٠٠٠ منشور من رديت لتحديد العملات المشفرة التي نظرت إليها الجماهير بشكل إيجابي.