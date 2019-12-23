سعر الريبل XRP يفتقر إلى زخم الشراء عكس BTC و ETH

يرتفع سعر الريبل XRP ببطء ويتداول الآن أعلى من 0.195 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

يبدو أن السعر يفتقر إلى الزخم الصعودي فوق 0.198 و 0.2 دولار.

يوجد خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 0.195 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.

يظهر Ethereum علامات إيجابية ومن المحتمل أن يستمر في الارتفاع فوق مستوى المقاومة 135 دولار.

يكافح سعر Ripple لإزالة بعض العقبات الرئيسية أمام الدولار الأمريكي ، بينما يرتفع البيتكوين. قد يكسب سعر XRP الجر بمجرد أن يكون هناك إغلاق فوق 0.2 دولار.

تحليل سعر الريبل XRP

في الساعات القليلة الماضية ، كان هناك ارتفاع قوي في عملة البيتكوين والإيثيروم ، لكن سعر الريبل XRP كافح للحاق بالدولار الأمريكي. شكل سعر XRP دعمًا لائقًا بالقرب من 0.19 دولار وبدأ مؤخرًا ارتفاعًا ثابتًا.

علاوة على ذلك ، كان هناك اختراق فوق مستوى المقاومة 0.194 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة. تداول السعر عند مستوى 0.1988 دولار ويبدو أن الثيران يفتقرون إلى القوة.

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هناك تصحيح بسيط تحت مستوى 0.198 دولار. يوجد دعم مبدئي بالقرب من مستوى تصحيح فيب 23.6% للموجة الأخيرة من أدنى مستوى عند 0.1892 دولار إلى أعلى مستوى عند 0.1988 دولار. على الجانب السلبي ، هناك دعم لائق يتشكل بالقرب من مستوى 0.195 دولار.

علاوة على ذلك ، هناك خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 0.195 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD. يقع مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% في الموجة الأخيرة من أدنى مستوى عند 0.1892 دولار إلى أعلى مستوى عند 0.1988 دولار بالقرب من مستوى 0.1940 دولار.

إذا كان هناك كسر هبوطي أدنى من 0.195 و 0.194 دولار ، فقد يعود سعر الريبل XRP إلى مستوى 0.192 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة. يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 0.19 دولار ، والذي دونه يمكن أن يعود السعر إلى المنطقة الإيجابية.

على الجانب العلوي ، هناك بعض العقبات المهمة التي تتشكل بالقرب من مستويات 0.198 و 0.2 دولار. هناك حاجة إلى اختراق ناجح فوق مستوى 0.2 دولار حتى يتمكن المضاربون على الارتفاع من اكتساب القوة. تظهر المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من 0.212 و 0.215 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، من الواضح أن سعر الريبل XRP يفتقر إلى زخم الشراء مقارنةً بالبيتكوين والإيثيروم. ومع ذلك ، إذا نجح السعر في إزالة عوائق الـ 0.2 دولار ، فمن المحتمل أن يتحمل المضاربون على الارتفاع وقد يرتفع السعر فوق 0.21 دولار.