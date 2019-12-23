كريغ رايت يكشف عن وثيقة تدعي أصل اسم ساتوشي ناكاموتو

تام شمس - الاثنين 23 ديسمبر 2019 02:53 مساءً - أظهر كريغ رايت، الذي يدعي أنه منشئ بيتكوين، ما يزعم أنه وثيقة تشرح أصل الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو.

ففي مقابلة نشرت من قبل موقع أخبار المجال "مودرن كونسنسس" في ١٩ ديسمبر، أظهر رايت للمقابله وثيقة تمثل مقالًا من قاعدة بيانات رقمية لمجلات أكاديمية JSTOR، بتاريخ ٥ يناير ٢٠٠٨.

ويدور المقال حول شخص يدعى توميناغا ناكاموتو، الذي عاش بين عامي ١٧١٥ و١٧٤٦ في اليابان. ويحتوي المستند أيضًا على الملاحظات المكتوبة بخط اليد التالية:

"ناكاموتو هو الياباني آدم سميث. سجل صادق + عمليات نقدية صغيرة. ساتوشي هو التاريخ الذكي. ليس صعبًا جدًا."

ناكاموتو: آدم سميث الياباني

وفقًا لرايت، فقد اختار اسم ناكاموتو تكريمًا لتوميناغا ناكاموتو. وتقارن المذكرة المكتوبة بخط اليد بآدم سميث، الذي يعتبره كثيرون والد الاقتصاد الحديث. وعندما سئل عما إذا كانت أفكار ناكاموتو الاقتصادية هي السبب وراء اختياره اسمه، أجاب:

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"جزئيًا، نعم. فقد كتب عن المال والمال الصادق والطبيعة العقلانية للأشياء. وكان شوغون (الحاكم الإقطاعي) في ذلك الوقت في أزمة مالية، وتقشف اقتصادي. [...] أحب وصفه، ووصلت لأخاه تيكا. "ناكاموتو كان شصًا مستقيمًا وهادئًا ولكنه غير صبور" وقد فكرت: "يبدو هذا مثلي"

عندما يتعلق الأمر بالكلمة الأولى لاسم مستعار، ساتوشي، يقول رايت إنها تعني "التعلم الذكي". وهذا، كما أوضح، يشير إلى أن الشخص لديه حق الوصول إلى المعرفة التي غزاها أسلافه.

وبينما يدعي رايت أنه ساتوشي ناكاموتو، فقد أبلغ المدعي في نوفمبر أنه لا يستطيع تمويل تسوية بقيمة ٥٠٠٠٠٠ بيتكوين (٣,٧ مليارات دولار) في القضية التي بدأتها شركة كليمان ضده. وكان ديف كلايمان خبيرًا في مجال الأمن السيبراني يعتقد الكثيرون أنه كان من أوائل المطورين وراء تقنية بيتكوين وبلوكتشين، وقد توفى في أبريل ٢٠١٣.

أقامت شركة كليمان، بقيادة شقيق ديفيد إيرا كلاينمان، القضية في فبراير من العام الماضي، متهمة رايت بسرقة مئات الآلاف من عملات بيتكوين - التي تتجاوز قيمتها ٥ مليارات دولار - بعد وفاة المطور.

ومن المعروف أن ساتوشي ناكاموتو استخرج كتل الأصل في سلسلة بلوكتشين لبيتكوين، ما يسمى كتل ساتوشي وبالتالي يجب أن يمتلك عددًا كبيرًا من العملات على عنوانه/عنوانها.