البيتكوين يعود بأكثر من 5% و الثيران يهدفون إلى 8 آلاف دولار

ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 5٪ لتصفية مستوى المقاومة البالغ 7500 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

يتداول السعر الآن في منطقة إيجابية وقد يرتفع أكثر من 7700 دولار.

هناك نمط اختراق قصير المدى يتشكل مع وجود مقاومة بالقرب من 7590 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

قد يكون هناك تصحيح على المدى القصير ، لكن السعر يظل جيدًا فوق 7500 دولار و 7460 دولار.

يظهر سعر البيتكوين علامات على استمرار الصعود فوق 7500 دولار أمام الدولار الأمريكي. من المرجح أن يستمر BTC في الارتفاع ويبدو أن المضاربين على الارتفاع يستهدفون 8000 دولار هذا الأسبوع.

تحليل سعر البيتكوين

بعد التماسك دون مستوى المقاومة 7200 دولار ، بدأت عملة البيتكوين في حركة صعودية لطيفة مقابل الدولار الأمريكي. تجاوز BTC بعض العقبات الرئيسية بالقرب من 7300 دولار و 7400 دولار و بدء حركة صعودية قوية.

علاوة على ذلك ، كان هناك إغلاق فوق مستوى المقاومة 7500 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة. فتحت الأبواب لمزيد من المكاسب وارتفع السعر فوق 7600 دولار. تم تشكيل أعلى مستوى أسبوعي جديد بالقرب من 7652 دولار والسعر يعزز مكاسبه في الوقت الحالي.

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يوجد دعم مبدئي بالقرب من مستوى 7540 دولار. علاوة على ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 23.6% للطفرة الأخيرة من 7166 إلى 7652 دولار هو أعلى من 7537 دولار. إذا كان هناك المزيد من الانخفاض ، فقد تكون المحطة التالية بالقرب من مستوى 7460 دولار (منطقة الاختراق الأخيرة).

يمكن أن يكون الدعم الرئيسي الصافي 7400 دولار ، ومستوى تصحيح فيب 50% للطفرة الأخيرة من أدنى مستوى عند 7166 إلى 7665 دولار. في الوقت الحالي ، هناك نمط اختراق قصير المدى يتشكل مع وجود مقاومة بالقرب من 7590 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

إذا كان هناك اختراق صعودي فوق مستويات المقاومة 7590 دولار و 7600 دولار ، فمن المرجح أن يستأنف البيتكوين حركته الصعودية. تقع المقاومة التالية بالقرب من أعلى مستوى عند 7652 دولار ، والذي يمكن أن يرتفع السعر باتجاه مستوى 7800 دولار.

أي مكاسب أخرى من المرجح أن تقود السعر نحو منطقة المقاومة الرئيسية عند 8000 دولار ، حيث من المحتمل أن يتخذ البائعون موقفا.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يظهر سعر البيتكوين الكثير من الإشارات الإيجابية بعد الارتفاع الأخير فوق 7500 دولار. لذلك ، هناك فرص كبيرة للمزيد من الارتفاع فوق مستويات 7700 و 7800 دولار في الجلسات القادمة ما لم يتداول السعر دون 7400 دولار.