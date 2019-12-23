سعر بيتكوين يخترق مستوى ٧٤٠٠ دولار، بينما تسجل أعلى ٢٠ عملة بعض المكاسب

تام شمس - الاثنين 23 ديسمبر 2019 02:55 صباحاً - الأحد، ٢٢ ديسمبر - أعلنت معظم العملات العشرين الأعلى عن تحقيق مكاسب معتدلة في اليوم حتى وقت كتابة المقالة، حيث اخترقت بيتكوين (BTC) علامة ٧٤٠٠ دولار مرة أخرى. وتيزوس (XTZ) هي العملة المشفرة الوحيدة التي تشهد خسائر بين أكبر ٢٠ عملة.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

ارتفع سعر بيتكوين حاليًا بنسبة ٣,٣٦٪ خلال اليوم، حيث تم تداولها عند حوالي ٧٤٢٢ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لكوين٣٦٠. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، ارتفعت العملة بحوالي ٤,١٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

حسبما ذكر كوينتيليغراف في وقت سابق اليوم، يشير العديد من المحللين إلى أن بيتكوين تتجه نحو الانخفاض الكبير قبل السوق الصاعدة القادمة.

تتمسك إيثريوم (ETH) بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا حوالي ١٤,٤ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ٨,٥ مليارات دولار في وقت كتابة المقالة.

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وتشير بيانات كوين٣٦٠ إلى أن إيثريوم قد شهدت زيادة في قيمتها بنحو ٣,٤٨٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم بحوالي ١٣٢ دولارًا. وخلال الأسبوع، فقدت العملة أيضًا حوالي ٧,٠٤٪ من قيمتها.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ارتفعت ريبل بنسبة ٢,٣٧٪ تقريبًا على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتداول حاليًا عند ٠,١٩٥ دولار تقريبًا. وخلال الأسبوع، انخفضت العملة بحوالي ١٠,٥٥٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

من بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة، فإن المكاسب الوحيدة ذات العشرة أرقام هي من نصيب ترون (TRX)، والتي ارتفعت بنسبة ١٠,٧٩٪ حتى وقت كتابة المقالة. كما تشهد لايتكوين (LTC) أداء أفضل من المتوسط​​، حيث سجلت ٥,٤٥٪ من المكاسب على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. تيزوس، من ناحية أخرى، هي العملة المشفرة الوحيدة بالمجموعة التي تشهد خسائر حيث شهدت انخفاض قيمتها بنسبة تصل إلى ١,٦٧٪.

وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ١٩٥,٦ مليار دولار، أي حوالي ٠,٦٢٪ أعلى من القيمة التي أعلنت عنها قبل أسبوع.