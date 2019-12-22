توقعات Ethereum الاسبوعية: هناك دعم صعودي في سعر ETH

توقعات Ethereum الاسبوعية، بدأ سعر ETH في تصحيح صعودي وارتفع فوق مستوى المقاومة 125 دولار أمام الدولار الأمريكي.

يتداول سعر Ethereum حاليًا فوق 125 دولارًا وقد يستمر في التعافي.

يوجد خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 132 دولار على الرسم البياني لـ4 ساعات لـ ETH / USD.

قد يتراجع الزوج بضع نقاط ، لكنه لا يزال مدعومًا بشكل جيد بالقرب من 125 و 122 دولارًا.

يحتفظ سعر Ethereum ببعض الدعم المهم مقابل الدولار الأمريكي ، على غرار عملة البيتكوين. من المحتمل أن يرتفع سعر ETH أكثر طالما أنه يتجاوز 122 دولارًا.

تحليل توقعات Ethereum الاسبوعية

في الأسبوع الماضي ، بدأت Ethereum موجة انتعاش لطيفة من أدنى سعر لها عند 115 دولارًا. ارتفع سعر ETH أعلى من مستويات المقاومة 120 و 125 دولار.

علاوة على ذلك ، كان هناك إغلاق فوق مستوى 125 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط ل 100 ساعة. فتحت الأبواب لمزيد من المكاسب فوق مستوى 130 دولار. أخيرًا ، اختبر السعر المقاومة 135 دولارًا ، حيث ظهر البائعون.

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تم تشكيل أعلى مستوى بالقرب من 135 دولار وبدأ السعر في تصحيح المكاسب. تداولت تحت مستوى 130 دولار. علاوة على ذلك ، كان هناك اختراق أدنى من مستوى تصحيح فيب 23.6% لموجة الانتعاش من أدنى مستوى 115 دولار إلى 135 دولار.

ومع ذلك ، هناك العديد من الدعم اللائق على الجانب السلبي بالقرب من 125 و 122 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، مستوى تصحيح فيب 50% لموجة الاسترداد من مستوى 115 إلى 135 دولار يقع أيضًا بالقرب من مستوى 125 دولار.

إذا كان هناك اختراق سلبي أدنى من مستويات الدعم 125 و 122 دولار ، فقد ينخفض ​​سعر Ethereum نحو مستوى الدعم 120 دولار. أي خسائر أخرى قد تستأنف الاتجاه الهبوطي وتؤدي إلى موجة هبوطية جديدة تقل عن 115 دولار.

على الجانب العلوي ، هناك بعض العقبات بالقرب من مستويات 132 و 135 دولار. هناك أيضًا خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 132 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات من ETH / USD.

وبالتالي ، فإن الإغلاق الناجح فوق مستويات المقاومة 132 و 135 دولار من المرجح أن يشعل حركة تصاعدية أخرى. العقبة الرئيسية التالية هي بالقرب من مستوى 140 دولار ، والذي من المحتمل أن يرتفع السعر باتجاه مستوى 150 دولار.

الرسم البياني أعلاه يشير إلى أن سعر Ethereum يتداول فوق دعامات صعودية مهمة بالقرب من 122 دولار. طالما لا يوجد إغلاق يومي أدنى من 120 دولارًا ، فهناك فرص لموجة أخرى فوق مستوى 130 دولارًا على المدى القريب.