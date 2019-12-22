توقعات Bitcoin الأسبوعية: هل هذا هو الوقت المناسب لشراء BTC؟

قبل توقعات Bitcoin الأسبوعية ، الاسبوع الماضي كانت هناك حركة تصاعدية في سعر البيتكوين من أدنى مستوى عند 6435 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي.

يتداول سعر Bitcoin الآن بشكل جيد أعلى من مستويات الدعم 7000 دولار و 6960 دولار.

من المحتمل أن يكون هناك نموذج استمراري صعودي يشكل مقاومة بالقرب من 7180 دولار على الرسم البياني للأربع ساعات لزوج BTC / USD.

قد ينخفض السعر بضع نقاط قبل أن يبدأ بزيادة جديدة فوق مستوى المقاومة 7300 دولار.

يتم تداول سعر البيتكوين الآن في منطقة إيجابية فوق 7000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. لا يزال BTC مدعومًا جيدًا عن الانخفاضات طالما لا يوجد إغلاق أدنى من 6830 دولار.

تحليل توقعات Bitcoin الأسبوعية

في الأسبوع الماضي ، بدأت عملة البيتكوين موجة انتعاش قوية من منطقة الدعم بين 6400 دولار و 6500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. كسر سعر BTC بضع عقبات بالقرب من مستوى 7000 دولار والمتوسط ​​البسيط لكل 100 ساعة.

ارتفع السعر فوق مستويات المقاومة 7200 و 7300 دولار. أخيرًا ، تم تداوله بالقرب من مستوى المقاومة 7500 دولار وتم تشكيل قمة أسبوعية جديدة بالقرب من مستوى 7486 دولار.

Advertisements

في وقت لاحق ، بدأت عملة البيتكوين في تصحيح هبوطي دون مستوى 7300 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط ل 100 ساعات. علاوة على ذلك ، كان هناك اختراق أدنى من مستوى تصحيح فيب 23.6% للحركة الصعودية من أدنى مستوى عند 6435 دولار إلى 7486 دولار.

في الوقت الحالي ، يبدو أن السعر يتداول في نطاق أعلى من الدعم البالغ 7000 دولار وتحت مستوى المقاومة 7240 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، من المحتمل وجود نموذج استمراري صعودي يشكل مقاومة بالقرب من 7180 دولار على الرسم البياني للأربع ساعات لزوج BTC / USD.

لذلك ، إذا كان هناك اختراق صعودي فوق مستويات المقاومة 7180 و 7240 دولار ، فقد يبدأ السعر في موجة صعودية أخرى. توجد مقاومة فورية بالقرب من مستوى 7300 دولار ، فوقها يمكن أن يرتفع السعر نحو 7500 دولار و 7600 دولار.

بالمقابل ، قد يكون هناك كسر هبوطي دون مستويات الدعم 7100 و 7000 دولار. في الحالة المذكورة ، قد يختبر السعر منطقة الدعم 6960 دولار. يمثل مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الصعودية من أدنى مستوى عند 6435 دولار إلى مستوى 7486 دولار.

يقع الدعم الرئيسي في حالة هبوط السعر بالقرب من مستوى 6830 دولار ، بالوصول الى تلك المنطقة من المحتمل أن يستأنف السعر اتجاهه الهبوطي والعودة إلى منطقة هبوطية. الدعم الرئيسي التالي سيكون بالقرب من 6500 و 6400 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول سعر البيتكوين بشكل واضح في منطقة إيجابية أعلى من مستويات الدعم 7000 و 6960 دولار. على المدى القصير ، قد يكون هناك تحركات بسيطة في السعر انخفاضا نحو 6960 دولارًا قبل أن يبدأ السعر في زيادة أخرى.