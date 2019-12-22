شرح مبسط و سهل ل ما هو Tezos و عملة XTZ

شرح مبسط ل ما هو Tezos و عملة XTZ هو ما سنقدمه لكم في هذا الموضوع، فعندما يتعلق الأمر بمشروع في صناعة التشفير و البلوكشين و عملة مشفرة من بين اكثر من 4000 عملة حول العالم ف Tezos و عملته المشفرة XTZ عرفو العديد من الدعم من المهتمين بالصناعة. وفقًا لموقع الويب الخاص ب Tezos فهو عبارة عن “بلوكشين لامركزي الذي يحكم نفسه من خلال إنشاء (كومنولث الثروة المشتركة) رقمي حقيقي ويسهل التحقق الرسمي ، وهي تقنية تثبت رياضيا صحة الشفرة التي تحكم المعاملات وتعزز أمان أكثر الحسابات المالية و العقود الذكية الحساسة.”

في الممارسة العملية ، هذا يعني أن Tezos هي عبارة عن شبكة بلوكشين مرتبطة برمز رقمي او عملة مشفرة ، يسمى Tez أو XTZ. على عكس العملات الرقمية الأخرى ، لا ينطوي Tezos على التعدين. بدلاً من ذلك ، يحصل حاملو الرموز على مكافأة لمشاركتهم في آلية التوقيق عبر خوارزمية الاجماع إثبات الحصة على شبكة بلوكشين Tezos.

ومع ذلك ، على الرغم من البداية الواعدة لأحد أكبر و انجح ICO حتى الآن ، واجهت شركة Tezos العديد من التأخيرات ، والتي تسبب بعضها في العديد من المشكل قانونية للشركة، و لكن حتى الان الشركة تحقق نجاحات كبيرة على مستوة الصناعة.

شرح مبسط ل ما هو Tezos و عملة XTZ

لنشرح ما هو Tezos

مثل البيتكوين والإيثروم ، ال Tezos هو دفتر الأستاذ اللامركزي الذي يستخدم تقنية البلوكشين blockchain. مثل بلوكشين Ethereum ، تم تصميم Tezos للاستفادة من العقود الذكية المطورة، ولكن بمفهوم اعرق للديمقراطية، (المطوروين بطلقون على Tezos، اليونان القديمة للعقود الذكية).

ديمقراطية اليونان القديمة كان يتجمع مئات أو الآلاف من الناس في مكان عام ، “أغورا” ، لاتخاذ قرار بشأن الشؤون العامة ، مثل السياسة أو القوانين.

على عكس تلك العملات والشبكات السابقة المشفرة ، فإن Tezos تأخذ مفهوم العقد الذكي “خطوة واحدة إلى الأمام من خلال السماح للمشاركين بالتحكم المباشر في قواعد الشبكة”.

تهدف شبكة Tezos لتكون شبكة متطورة. يُنظر إلى تلك المرونة في Tezos على أنها جانب حاسم في النظام ، حيث إن الافتقار إلى المرونة وقابلية التوسع في عملات البيتكوين على وجه الخصوص قد تسبب في مجموعة صعبة من المشاكل و المعيقات المتنامية للعملة الرقمية الرائدة في العالم من خلال القيمة السوقية.

الحكامة

واحدة من العناصر المميزة ل Tezos هو نظام الحكامة. في حين تعتمد معظم أنظمة البلوكشين المبكرة على فرق التطوير ومجتمعات التعدين لصياغة خيارات تصميم جديدة ، تحاول Tezos بناء عملية صنع القرار في شبكة المستخدمين أنفسهم.

“يتخذ Tezos مقاربة مختلفة اختلافًا جذريًا عن طريق إنشاء قواعد الحكامة للمالكين للحصة للموافقة على ترقيات البروتوكول التي يتم نشرها تلقائيًا بعد ذلك على الشبكة” ، كما يزعم مطوروها. “عندما يقترح المطور ترقية البروتوكول ، يمكنهم إرفاق فاتورة ليتم دفعها إلى عناوينهم عند الموافقة وإدراج ترقيتهم “.

نتيجة لهذا النظام ، تحفز Tezos مشاركة المستخدم في عملية التطوير الأساسية. لا يؤدي هذا إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية التطوير فحسب ، بل إنه يعمل أيضًا على تحقيق اللامركزية في صيانة شبكة Tezos.

في الوقت نفسه ، كان مطورو Tezos يدركون أن بعض الخصائص الرئيسية يجب دعمها بمرور الوقت. من أجل ضمان اللامركزية المطلقة، تستخدم Tezos البراهين الرسمية للتحقق من صحة تلك الخصائص.

هذا يعني أن شبكة Tezos لامركزية ، كما هو الحال مع غيرها من شبكات البلوكشين ، ضف على ان Tezos تتضمن آلية تسمح باتخاذ القرارات الجماعية. مما يُسمح لحاملي الرمز المميز في Tezos بالتصويت على تطورات البروتوكول المعلقة.

هل TEZOS تنشئ عقود ذكية مثل Ethereum؟

نعم ، تتقاسم Tezos مع Ethereum جودة كونها نظام بلوكشين كامل. هذا يعني أنها بلوكشين مثالية لتنفيذ العقود الذكية المطورة. Tezos لديها أيضا لغة البرمجة الخاصة بها تسمى OCaml. هذه اللغة وظيفية. وهي مصممة لتسهيل إنشاء العقود الذكية. تتمتع OCaml بميزة أنها تتيح “التحقق الرسمي” للعقود الذكية ، والتحقق الرياضي الذي يعمل على اختبار مدى احتمال حدوث أخطاء لاحقًا في سيناريوهات مختلفة.

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تقدم OCaml إذن إمكانية إنشاء عقود ذكية أكثر أمانًا من خلال اختبارات النماذج الرياضية لكل عقد. التحقق الرسمي هو أسلوب يستخدم في الظروف الحرجة حيث يكون مستوى الأمان العالي للغاية أمرًا ضروريًا ، كما هو الحال في تصميم مسارات الطيران وأنظمة أمن الطيران ، على سبيل المثال ، أو في الأنظمة المصرفية العالمية. اذ لا تستخدم العديد من مشاريع Blockchain التحقق الرسمي، و هذه ميزة ستجعل من Tezos تكنولوجيا البلوكشين الاكثر طلبا من الشركات.

نوعية أخرى من عقود Tezos الذكية هي أنها تدمج آليات قابلية التوسع مثل دليل صفر معرفة او Zero-Knowledge-Proof . هذه بروتوكولات تقلل من كمية الحسابات المطلوبة لعمليات الأمان العالية في تنفيذ العقود الذكية. تفصل العمليات المستندة إلى Zero-Knowledge-Proof التنفيذ الفعلي للعقد الذكي عن التحقق من خلال عقد الإجماع. ونتيجة لذلك ، فإن حجم العمل الذي تقوم به العقد أصغر بكثير ، مما يرفع مستوى الكفاءة.

حملة العرض الاولي عملة XTZ ال ICO والمتاعب القانونية التى واجهها المشروع

مع وجود شبكة قوية ومرنة في اساسها ، جذبت Tezos اهتمامًا كبيرًا في عرضها الأولي للعملات. حيث بدأ ICO في 1 يوليو 2017 و حقق اكثر من 232 مليون دولار ، مما يجعله واحدًا من أكبر ICOs على الإطلاق.

ومع ذلك ، بعد نجاح ICO ، وقع نزاع كبير بين مؤسس Tezos والرئيس Johann Gevers و Arthur و Kathleen Breitman ، أصحاب حقوق Tezos للملكية الفكرية.

نتيجة للنزاع ، تأخر إطلاق منصة Tezos نفسها إلى أجل غير مسمى. اعتبارًا من أوائل مارس 2018 ، لم يتم إطلاق شبكة Tezos ، على الرغم من أن Kathleen Breitman قد اقترحت سابقًا أن الإطلاق سيأتي خلال أسابيع قليلة من مؤتمر في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس يومي 17 و 18 فبراير من نفس العام.

المشكلة قانونية كانت أحد الأسباب في تأخير موعد إطلاق شركة Tezos. أطلق المستخدمون سلسلة من الدعاوى القضائية ضد الشركة ، بحجة أن Tezzies تشكل أوراق مالية وأنها غير مسجلة. تسعى الدعاوى القضائية إلى السماح للمستثمرين باسترداد المبالغ مقابل المشتريات التي قاموا بها في ICO.

في فبراير 2018 ، رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) تقديم معلومات حول Tezos بناءً على طلب المحامي David Silver عبر قانون حرية المعلومات. كان سيلفر يعمل كممثل للمدعين في دعوى جماعية ضد Tezos تم رفعها في نوفمبر 2017.

في منتصف فبراير 2018 ، اكتسب المستثمرون في مشروع Tezos تفاؤلاً بأن الشبكة ستطلق عندما قرر اثنان من أعضاء مجلس إدارة Tezos ، بمن فيهم Gevers ، التنحي. تم استبدالهم بأعضاء مجتمع Tezos الحاليين Michal Mauny و Ryan Jesperson.

في بيان بشأن التبديل الذي حدث فب الادارة ، أشار جيسبيرسون إلى أن “يوهان جيفرز ودييجو أوليفييه فرنانديز بونز عرضوا طواعية الاستقالة من مجلس الإدارة. و إنهم ملتزمون بنجاح مشروع Tezos وسيستمرون في دعم تطويره دائما. “

حازت شركة Tezos على اهتمام هائل ودعم مالي كبير ، ايضا كل ابتكاراتها التكنولوجية جعلت من الشركة محط اهتمام العديد من شركات الكبيرة في الصناعة، و المشاكل التي حدثث في عرض المشروع الاولي كان اختبار الشبكة و زاد ايضا من حدود صبر المستثمر، في عالم العملات المشفرة المتسارع باستمرار. و الدليل على انه في أغسطس 2019 ، تم إدراج عملة Tezos في واحدة من أكثر منصات العملات المشفرة احتراما في العالم وأكبر واحدة في الولايات المتحدة Coinbase، و الان يمكن تداول عملة XTZ في اكبر منصات العملات المشفرة مثل Binance و KuCoin و Huobi و Kraken.

مستقبل جديد للعقزة الذكية سيكون مع Tezos:

نظام Tezos الديمقراطي والآمن كليا يومًا بعد يوم يثبث قوته عبر المزيد من الأخبار حول الاتجاه الإيجابي نحو استقلالية البلوكشين كليا و جعل العقود الذكية اكثر مرونة و اكثر قوة مع المعايير الجديدة. التحالفات التي تنشئها Tezos مع مختلف الكيانات والعمل المجتمعي الذي يشير إلى أن Tezos أقوى من أي وقت مضى. في يوليو 2019 ، اجتاز Tezos أكبر اختبار تاريخي للنموذج الديمقراطي حيث تم تنفيذ عملية تصويت واسعة النطاق لاقتراح “Athens A”. نجحت تلك الاخيرة في تغيير الشرط الأساسي لإنشاء مخبز. من خلال التصويت الديمقراطي ، غيّر المجتمع متطلبات شرط الحصة من 10000 من عملة XTZ ، إلى 8000 XTZ.

شاركنا برأيك في تعليق حول موضوع ما هو Tezos و عملة XTZ، و هل ترى ان Tezos قد يكون حل جديد و مستقبلي في مجال البلوكشين و العملات المشفرة.