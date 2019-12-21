شركة Ripple تغلق جولة لجمع الاموال بقيمة 200 مليون دولار، لكن ماذا عن XRP

أعلنت شركة التكنولوجيا المالية FinTech الناشئة شركة Ripple اليوم أنها ستنهي عامًا قياسيًا مع جولة لجمع الأموال من الفئة C بقيمة 200 مليون دولار ، والتي تم الانتهاء منها على أمل تزويدهم بمزيد من المرونة للمساعدة في مواصلة بناء عملياتهم على نطاق عالمي.

تأتي جولة جمع المال لشركة Ripple هذه متزامنة مع انتقاد كبير من جانب المجتمع لمبيعات السوق العادية للشركة من رموز XRP، والتي تم النظر إليها إلى حد كبير باعتبارها قوة دافعة لتحركات الأسعار الباهتة التي شهدتها طوال عام 2019 ، وخاصة في النصف الأول من العام.

Ripple يغلق جولة ضخمة لجمع الاموال على أمل رفع من قيمة XRP

أعلنت Ripple عن اختتام جولة جمع المال من الفئة C في مدونتها مؤخرًا ، التى تمت قيادتها بواسطة Route 66 Ventures و SBI Holdings ، وكلاهما شريكان طويلان الأجل سيساعدان الشركة على مواصلة توسعها العالمي السريع.

تحدث براد جارلينجهاوس ، الرئيس التنفيذي ل شركة Ripple ، عن ذلك في تدوينة على موقع الشركة الرسمي ، متفاخرًا بنمو Ripple في ظل ظروف السوق القاسية التي دفعت العديد من الشركات إلى التراجع عن تطورها في هذه الصناعة و قال:

“نحن في وضع مالي قوي لتنفيذ ضد رؤيتنا. كما أبطأ الآخرون في مساحة بلوكتشن نموهم أو حتى أغلقوا ، فقد سرّعنا زخمنا وقيادتنا في الصناعة طوال عام 2019.

تلاحظ الشركة أيضًا أن هذه الاستثمارات ستسمح لهم بالاستفادة من المزيد من المواهب التي ستساعدهم على مواصلة تلبية طلبات السوق، و تطوير الشركة مما سيزيد الطلب على عملة XRP.

لكل مجتمع التشفير المهتم بالشركة يشكون في ذلك، يشك المجتمع في مبادرة جمع الأموال مع استمرار عجز الشركة في بيع XRP مقارنة بالكم الهائل من XRP المتاح في السوق.

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ليس سراً أن الكثير من مجتمع العملة المشفرة قد غضب من مبيعات XRP ل شركة Ripple ، والتي اعتُبرت على نطاق واسع سببا اساسيا لحركة سعر XRP الضعيفة في النصف الأول من عام 2019.

تحدث لاري سيرماك ، مدير الأبحاث في The Block ، عن جولة C لجمع الاموال في تغريدة حديثة على تويثر ، مشيرًا إلى أن Ripple قد جمعت من XRP بقيمة 260 مليون دولار في كل شهور هذه السنة ، مما يجعل من غير الواضح سبب حاجتها إلى هذا التمويل.

التغريدة مترجمة : “من الجنون حقًا أن Ripple باعت XRP بقيمة 260 مليون دولار على مدار الأربعة أرباع الماضية وما زالت تجمع 200 مليون دولار من رأس المال الاستثماري” ، أوضح.

ومضى Cermak كذلك في الإشارة إلى أن مبرر راد جارلينجهاوس لجولة جمع الاموال كان له “مرونة في ميزانية الشركة” ، وهو ما يدفعه إلى الاعتقاد بأنهم ببساطة يخففون من اختلال توازنهم المالي لم يتمكنوا من بيع ما يكفي من XRP هذا العام.

بعيدا عن الخبر فسوق اليلوكشين و العملات المشفرة يواجه صعوبات في السنوات الاخيرة.

ما لم يكن هناك تحول كبير في الاتجاه العام للسوق ، فمن المحتمل جدًا أن تستمر XRP في رؤية ضغط هبوطي قوي من مبيعات XRP، عملة شركة Ripple ، والتي من غير المرجح أن تتراجع على الرغم من الجولة الأخيرة لجمع الاموال.