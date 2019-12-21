إنترهاش وGSR تخططان لإنشاء حلول تحوط للقائمين بتعدين بيتكوين

تام شمس - السبت 21 ديسمبر 2019 02:49 صباحاً - أعلن مزود خدمات السيولة وصانع سوق الأصول الرقمية GSR عن شراكة مع شركة إنترهاش، وهي شركة خدمات التعدين والشريك الاستراتيجي لشركة تصنيع معدات التعدين "كنعان" في بيان صحفي محدث بتاريخ ٢٠ ديسمبر. وتهدف الشراكة إلى توفير حلول لإدارة المخاطر للقائمين بتعدين بيتكوين على شبكة كنعان، مما يسمح لهم بالحماية من الخسائر وكسب العائد على المخزون.

حلول إدارة المخاطر لمجالٍ متقلب

ستوفر GSR مجموعة مخصصة من المنتجات التي تتكون من المقايضات وأدوات أكثر تنظيمًا مُصممة حسب الطلب اعتبارًا من يناير ٢٠٢٠. وستوفر هذه المنتجات حماية ضد العوامل المتقلبة مثل سعر بيتكوين، وصعوبة التعدين وتكاليف الكهرباء والمعدات. وأوضح كريستيان جيل المؤسس المشارك لـ GSR:

"إن مجال العملات المشفرة أكثر تقلبًا من أي مجال تجاري آخر، والعديد من المشاركين في النظام الإيكولوجي يعانون من التحوط أو عدم التحوط المباشر ضد تحركات الأسعار السلبية. ويعد القائمين بالتعدين مكونًا أساسيًا لمجال الأصول الرقمية، وعليهم مراعاة العديد من العوامل المتقلبة عند التخطيط لتدفقات إيراداتهم المستقبلية."

التحوط يصبح أكثر أهمية مع نضوج الصناعة

في الأسواق التقليدية، فإن غالبية الشركات العاملة لديها برامج تحوط. ومع تعيين ٣ مليارات دولار في عام ٢٠٢٠ بالأسعار الحالية، فإن سوق التحوط صغير مقارنة بأسواق السلع المادية.

ومع ذلك، مع زيادة أحجام المحفظة وزيادة الإنفاق الرأسمالي، فمن المنطقي التفكير في خيارات التحوط عند توفر الموارد.