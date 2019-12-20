محطة شحن آسيوية رئيسية تنضم إلى منصة بلوكتشين الخاصة بآي بي إم وميرسك

تام شمس - الجمعة 20 ديسمبر 2019 05:56 مساءً - أعلنت محطة Cái Mép الدولية (CMIT)، الواقعة في مدينة هو تشي منه في فيتنام، يوم ١٩ ديسمبر، أنها قد انضمت إلى منصة بلوكتشين "تريد لينس".

وتعد محطة Cái Mép الدولية واحدة من أكبر المحطات في مجمع CIi Mép-Thị Vải لمداخل بوابة المياه العميقة، حيث توفر وصلة مباشرة من فيتنام إلى أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وقد قال المدير العام لمحطة Cái Mép الدولية، جان باندسترا، إن قرار الانضمام إلى البرنامج المستند إلى بلوكتشين كان مدفوعًا بطلب العملاء للحصول على بيانات الشحن الفورية.

إن وجود بيانات شحن شفافة يمكن الوصول إليها أمر ضروري لتعقيدات صناعة الشحن العالمية، حسبما أوضح نائب مدير محطة Cái Mép الدولية:

"يحتوي تصدير حاوية المأكولات البحرية من فيتنام إلى الولايات المتحدة على أكثر من ٣٠ من معالم الشحن وبيانات الشحن في أكثر من ١٠ كيانات ذات صلة بمتطلبات التتبع الدقيق [...] وسيعمل تبادل المعلومات في الوقت الفعلي في مراحل مختلفة بواسطة كيانات مختلفة في سلسلة التوريد العالمية على زيادة كفاءة التدفقات التجارية العالمية." Advertisements

منصة تريد لينس تنطلق من قوة إلى قوة

أصبحت منصة تريد لينس بسرعة المعيار الصناعي في صناعة الشحن العالمية. وتهدف المنصة المفتوحة والمحايدة القائمة على أساس بلوكتشين والذي تم تطويره بالشراكة بين آي بي إم وميرسك إلى تبسيط سلاسل التوريد المتشابكة.

ويتم دعمها الآن من قبل أكثر من ١٠٠ مؤسسة متنوعة داخل الصناعة، حيث قامت مؤخرًا بإضافة غلوبال كونتينر ترمينالز، مشغل محطة الحاويات في أمريكا الشمالية، وسلطة الجمارك التايلاندية إلى قاعدة عملائها.

بلوكتشين تحل القضايا عبر الحدود

تم الإشادة على نطاق واسع بتقنية بلوكتشين كعلاج للمشاكل في التجارة عبر الحدود. حيث قامت العديد من شركات الشحن والحكومات والوكالات التجارية باستكشاف التكنولوجيا أو نشرها بنشاط في محاولة لرقمنة العمليات الجمركية وتمكين التحقق في الوقت الحقيقي من الشهادات ومعلومات الشحن.