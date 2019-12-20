سوق التشفير crypto على الحافة: تحليل سعر BCH ،LTC ،EOS ،XLM

من المحتمل أن يستعد سوق التشفير crypto للحركة التالية التي تتجاوز 190 مليار دولار.

يحتفظ سعر البيتكوين بالمستوى المحوري الرئيسي البالغ 7000 دولار ويدعم المكاسب.

يكافح سعر LTC حاليًا ليستقر فوق منطقة 40.00 دولار.

سعر عملة البيتكوين كاش يتماسك بالقرب من مستوى 185 دولار ، مع وجود عقبات بالقرب من 192 دولار و 195 دولار.

من المحتمل أن يرتفع سعر EOS ببطء نحو مستويات المقاومة 2.55 دولار و 2.6 دولار.

يجب أن يبقى سعر XLM أعلى من 0.0450 دولار حتى يتعافى باتجاه 0.0500 دولار.

تحليل سعر عملة البيتكوين كاش

بعد وضع علامة على مستوى 170 دولارًا، بدأ سعر عملة البيتكوين في التصحيح الصعودي المناسب مقابل الدولار الأمريكي. يتم تداول سعر BCH فوق مستوى 180 دولار ويتماسك حاليًا بالقرب من مستوى 185 دولار.

Advertisements

على الجانب العلوي ، هناك عقبتان مهمتان بالقرب من مستويات 192 دولار و 195 دولار ، فوقها يمكن أن يرتفع السعر نحو مستوى 215 دولار. على الجانب السلبي ، إذا فشل السعر في البقاء فوق مستوى 180 دولارًا ، فقد يعيد النظر في أدنى مستوى 170 دولار على المدى القريب.

سوق التشفير crypto: تحليل سعر LTC و EOS و XLM

يتعافى سعر Litecoin فوق مستوى 38.5 دولار ، لكنه يكافح حاليًا ليستقر فوق منطقة 40 دولار. الإغلاق الناجح فوق مستوى 40 دولار قد يقود السعر فوق مستوى المقاومة 42 دولار. إذا لم يكن كذلك ، يمكن أن يتداول السعر أدنى 38.5 دولار ويستأنف انخفاضه. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 37 دولار.

يحتفظ سعر EOS بمنطقة دعم 2.4 دولار. على الجانب العلوي ، هناك العديد من المقاومة أهمها 2.55 و 2.6 دولار ، وفوق ذلك من المرجح أن يستهدف المضاربون الثيران منطقة المقاومة عند 3 دولار على المدى القريب.

استقر سعر XLM عند مستوى دعم 0.042 دولار وتم تصحيحه مؤخرًا فوق مستوى 0.045 دولار. ومع ذلك ، يواجه سعر XLM الكثير من العقبات على الجانب العلوي ، بدءًا من 0.046 و 0.0465 دولار. لبدء تعافي قوي ، ارتفع السعر فوق منطقة المقاومة 0.05 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني لأربع ساعات لسوق العملة المشفرة ، كانت هناك موجة انتعاش حادة من منطقة 166 مليار دولار. قفز سوق التشفير crypto فوق مقاومة 185 مليار دولار واختبر مقاومة 192 مليار دولار. إنه يتداول حاليًا بالقرب من 185 مليار دولار ويستعد للحركة التالية.

إذا كان هناك اختراق واضح فوق مستوى 190 مليار دولار ومقاومة 192 مليار دولار في سوق التشفير crypto ، فهناك فرص لزيادة أخرى في سعر عملة البيتكوين، إيثيروم، EOS، الليتكوين، XRP، XLM، BCH، ADA، BNB، TRX، ICX وغيرها من العملات المشفرة الأخرى في المستقبل.