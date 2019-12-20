سعر البيتكوين في تردد و لكن مكاسب إضافية محتملة

يعزز سعر البيتكوين المكاسب فوق منطقة الدعم الرئيسية البالغة 7000 مقابل الدولار الأمريكي.

يمكن أن ينخفض السعر نحو مستوى دعم 6960 دولار قبل أن يبدأ بزيادة جديدة.

هناك مثلث قصير الأجل يتشكل مع وجود مقاومة بالقرب من 7135 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

يحتاج المضاربون على الارتفاع إلى رفع السعر فوق 7135 دولارًا و 7240 دولارًا لبدء زيادة أخرى نحو 7500 دولار.

يتم تداول سعر البيتكوين في منطقة صعودية أعلى من 7000 دولار و 6960 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. ال BTC متردد ، ولكن من المرجح أن يرتفع أكثر من 7300 دولار.

تحليل سعر البيتكوين

لقد شهدنا مؤخرًا ارتفاعًا حادًا في عملة البيتكوين فوق مستويات المقاومة التي تبلغ 6800 و 7000 مقابل الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك ، استقر سعر BTC فوق مستوى 7000 دولار والمتوسط ​​المتحرك البسيط 100 ساعة.

تم تشكيل قمة أسبوعية جديدة بالقرب من مستوى 7487 دولار قبل أن يبدأ السعر في تصحيح هبوطي. تم تداوله تحت منطقة الدعم البالغة 7200 دولار. من ذلك ، كان هناك كسر أدنى من مستوى تصحيح فيب 23.6% من الارتفاع الأخير من 6435% منخفضة إلى 7490 $ مرتفع.

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ومع ذلك ، فإن منطقة الدعم البالغة 7000 دولار تعمل كمنطقة شراء قوية. في الوقت الحالي ، يتماسك سعر البيتكوين في نطاق أعلى من الدعم البالغ 7000 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، هناك مثلث قصير الأجل يتشكل مع وجود مقاومة بالقرب من 7135 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

إذا كان هناك اختراق صعودي فوق مستوى المقاومة 7135 دولار ، فقد يحاول السعر تجاوز مستوى المقاومة عند 7240 دولار. من المرجح أن يفتح الإغلاق الناجح فوق مستوى المقاومة 7240 دولار الأبواب أمام زيادة جديدة نحو 7400 و 7500 دولار.

في الحالة المذكورة ، من المرجح أن يرتفع السعر فوق منطقة المقاومة 7500 دولار. على العكس ، قد يمدد السعر تصحيحه إلى ما دون 7100 دولار.

الدعم الرئيسي الأول هو قرب 7000 دولار. يقع المستوى التالي بالقرب من مستوى 6960 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة. مستوى تصحيح فيب 50% من الارتفاع الأخير من 6435 دولار إلى 7490 دولار هو أيضا بالقرب من 6960 دولار.

لذلك ، لا يزال السعر مدعومًا جيدًا بالقرب من مستويات الدعم 7000 و 6960 دولار. لا يمكن إلا لإغلاق يومي أقل من 6960 دولارًا أن ينفي النظرة الصعودية للتوجه نحو مستوى 7500 دولار في الجلسات القادمة.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول سعر البيتكوين بشكل واضح في نطاق أعلى من منطقة الدعم البالغة 7000 دولار. على المدى القصير ، قد يكون هناك بعض التحركات الهبوطية نحو 6960 دولارًا ، ولكن من المرجح أن يرتد السعر مجددًا فوق 7240 و 7300 دولار.