وكالة استخبارات مكافحة الاتجار بالبشر تتتبع العملات المشفرة لمحاربة العبودية المعاصرة

تام شمس - الجمعة 20 ديسمبر 2019 05:50 صباحاً - يمكن أن تكون العملات المشفرة عاملًا مغيرًا للعبة فيما يتعلق بمحاربة الجريمة، وهي فكرة تتضح من شراكة سايفرتريس المنشأة حديثًا مع مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر (ATII). حيث أعلنت سايفرتريس، وهي الشركة الرائدة في مجال أمن بلوكتشين، أنها ستتكاتف مع مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر لاستخدام تحليلات العملات المشفرة لتعزيز هدف المنظمة المتمثل في مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى العالمي.

باميلا كليغ، مديرة التحقيقات المالية والتعليم في سايفرتريس ومسؤولة سابقة في المخابرات الأمريكية، ستعمل في المجلس الاستشاري لمبادرة مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يتكون من قادة يتمتعون بخبرة في مكافحة غسل الأموال والعملات المشفرة. وسوف تزود كليغ مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر بالخبرة في الموضوع، بينما تساعد في التحقيقات حسب الحاجة.

"إن شراكة سايفرتريس مع مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر هي شراكة متعمقة، حيث أننا نعمل في مجلسهم الاستشاري، ولكننا نلتزم أيضًا بالتحقيقات عندما يحتاجون إلى المساعدة. وسنقوم أيضًا بتبادل المعلومات مع مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر بشأن منظمات الاتجار بالبشر والمصادر التي يمكن تتبعها."

وسوف تزود سايفرتريس أيضًا مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر بترخيص لواجهة المستخدم الخاصة بها، وهي أداة قوية تتيح للمستخدمين تتبع المعاملات التي تشمل أكثر من ٧٠٠ من الأصول الافتراضية.

"لدى مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر حق الوصول إلى وحدة التحكم الخاصة بنا لإجراء تحقيقات حول استخدام العملات المشفرة في الاتجار بالبشر. بالإضافة إلى ذلك، لقد أجريت تدريبًا مع مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر لمساعدتهم على اكتشاف الترابط بين الاتجار بالبشر والعملات المشفرة، بهدف فهم أنه يمكننا متابعة الأموال للتحقيقات "، حسبما أوضحت كليغ.

تتبع العملات المشفرة لمكافحة الاتجار بالبشر

بموجب القانون الأمريكي، يقع الاتجار بالبشر، والذي يشار إليه أيضًا بالعبودية المعاصرة، تحت تعريفين. أحدهما هو "الاتجار بالجنس الذي يحدث فيه فعل جنسي تجاري بالقوة أو الاحتيال أو الإكراه، أو عندما يكون الشخص الذي يحرض على القيام بهذا الفعل لم يبلغ سن ١٨ عامًا." التعريف الثاني هو العبودية بسبب السخرة أو العمل القسري.

ووفقًا لإحصاءات من هيومن رايتس فيرست، فإن الاتجار بالبشر يولد مليارات الدولارات سنويًا للمتاجرين. وبينما قد يكون الأمر كذلك، أخبر مؤسس مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر ورئيسها آرون كالر كوينتيليغراف أنه لا توجد قوانين محددة لمكافحة الاتجار بالبشر.

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"توجد قوانين ولوائح لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن الكثير من هذه القوانين غير مطلوبة من أجل الاتجار بالبشر. ولإيصال هذه الرسالة ولتقديم الرعاية للمؤسسات، عليك استغلال مسؤولية الشركات وتحقيق ذلك. وبصفتنا مؤسسة غير ربحية، نحاول تقديم برامج مكافحة الاتجار بالبشر والبيانات والتكنولوجيا والتدريب إلى المؤسسات المالية، مثل البنوك وبورصات العملات المشفرة."

منذ تأسيس مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر في سبتمبر من هذا العام، تواصل كاهلر مع خمس شركات مشهورة للأدلة الجنائية للعملات المشفرة لسؤالهم عن نتائجهم حول دور العملات المشفرة في الاتجار بالبشر. وفي حين أن الشركات لديها معلومات عن استخدام العملات المشفرة في المواد الإباحية أو لتهريب المخدرات، أشار كاهلر إلى أنه كان هناك القليل من المعلومات حول استخدامها لأغراض الاتجار بالبشر، وهو ما يدعو للقلق.

قال لاري كاميرون، كبير مسؤولي أمن المعلومات في مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر، لكوينتيليغراف:

"كان هناك قلق متزايد بشأن استخدام العملة المشفرة في الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال. وإنه تهديد شديد الخطورة في عالم غير منظم يعاني من النشاط الإجرامي."

اتباع الأموال

بينما تعمل سايفرتريس مع العديد من الوكالات المختلفة لمكافحة الاتجار بالبشر، مثل الإنتربول ومحامون بلا حدود، أشارت كليغ إلى أن العمل مع مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر سوف يلقي بالفعل الضوء على هذه المسألة:

"كما هو الحال مع معظم المنظمات والأنشطة الإجرامية، فإن متابعة الأموال هي الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة هذه الجريمة العالمية، وهو ما تفعله سايفرتريس مع مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر. نظرًا لأن مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر تتعرض لحالات الاتجار بالبشر التي تم تحديدها وعنوانها، أو إذا صادفنا هذه المعلومات، فيمكننا تبادل البيانات لإجراء مزيد من التحقيق."

ومرددًا رأي كليغ، أشار كاهلر إلى أن الشراكة مع سايفرتريس ستسمح للاثنين بالتعمق أكثر في العملات المشفرة ككل، ليس فقط للنظر في الاتجار بالبشر، ولكن أيضًا لحالات استغلال الأطفال في المواد الإباحية التي تحتوي على عملات مشفرة والتي يمكن إجراء المزيد من التحقيق فيها.