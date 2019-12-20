الرئيس التنفيذي لشركة أوركيد "أكثر اهتمامًا بالمدى الطويل" مقارنة بهبوط الأسعار الأخير

تام شمس - الجمعة 20 ديسمبر 2019 03:51 صباحاً - بعد طرح المنتج وإدراج التوكن على كوين بيز برو في نفس الوقت، وجد توكن OXT من أوركيد لابز نفسه منخفضًا أكثر من ٢٠٪ في القيمة بحلول ١٨ ديسمبر، حسبما ذكر كوينتيليغراف بالتفصيل في موجز. وردًا على هذا النشاط، قال الرئيس التنفيذي لشركة أوركيد إن العمل يركز أكثر على المدى الطويل.

حيث قال ستيفن ووترهاوس المدير التنفيذي لشركة أوركيد في مقابلة مع كوينتيليغراف يوم ١٩ ديسمبر: "من الواضح أن مسؤوليتي كمدير تنفيذي هي الاهتمام بجميع جوانب الشركة، وبالنظر إلى أن هذا يجري تداوله الآن، فهذا أحد المتغيرات التي ننظر إليها"، مضيفًا:

"نحن مهتمون أكثر بالأداء طويل الأجل للشركة."

أوركيد تطلق المنتج وسط إدراج التوكن في البورصة

أطلقت شركة أوركيد لابز منتجها الذي يركز على الخصوصية، والذي يركز على التعامل من نظير إلى نظير، في ١٦ ديسمبر، وفقًا لمنشور على مدونة الشركة. وفي الوقت نفسه، أعلنت بورصة كوين بيز برو الرئيسية في الولايات المتحدة عن إدراج توكن OXT الخاص بأوركيد لابز في إعلان بتاريخ ١٢ ديسمبر، والذي قال إن تداول الأصل سيبدأ يوم ١٦ ديسمبر.

وقد شهد توكن OXT أعلى سعر عند ٠,٥٥ دولار أمريكي يوم ١٦ ديسمبر قبل أن يتراجع أكثر من ٥٠٪، ليصل إلى أدنى سعر له عند ٠,٢١ دولار بحلول ١٨ ديسمبر. ومع ذلك، ارتفعت أصول أوركيد بشكل كبير في السعر، ووصلت إلى أعلى مستوى لها عند ٠,٧١ دولار قبل الاستقرار عند ٠,٦٥ دولار في وقت كتابة المقالة.

الرسم البياني اليومي لأوركيد مقابل الدولار. المصدر: كوين ماركت كاب

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منتج أوركيد هو نتيجة لأكثر من عامين من العمل

صرح ووترهاوس لكوينتيليغراف قائلًا: "لقد بدأنا هذه الشركة منذ عامين ونصف العام بمهمة تطوير مجموعة من الأدوات التي خلقت شبكة إنترنت أكثر انفتاحًا وخصوصية". وأضاف "هذه الرواية ليست مجرد خصوصية، إنها أيضًا رقابة".

وبشكل أساسي، يعد منتج أوركيد شبكة افتراضية لا مركزية خاصة (VPN)، مدعومة بتوكن OXT الخاصة به، مما يتيح للمستخدمين شراء وبيع النطاق الترددي للإنترنت عبر التداول في السوق الحرة، وفقًا لإعلان بمدونة أوركيد.

حيث قال ووترهاوس: "إن تركيزنا الحقيقي هنا هو على فائدة الشبكة، وOXT، عملتنا الرقمية الجديدة، على نطاق واسع". "يوم الاثنين [ديسمبر ١٦]، قامت كوين بيز باختيار OXT وإدراجها على الجانب الاحترافي منها [البورصة] "، مشيرةً أيضًا إلى عمليتي إدراج إضافيتين حدثتا بعد يومين.

وقد أضافت كوين بيز أصول OXT إلى التطبيق الرئيسي وموقع كوين بيز الإلكتروني. أعلنت الشركة أيضًا عن إضافة الأصل في نهاية المطاف إلى برنامج كوين بيز إيرن، مما يسمح للمستخدمين الجدد بالتعرف على المنتج أثناء تلقي OXT مجانًا، وفقًا لما نشرته مدونة يوم ١٨ ديسمبر.

عند مراجعة نشاط الأسبوع الماضي، لاحظ ووترهاوس قدرًا كبيرًا من الاهتمام بتطبيق أوركيد وشبكته. حيث قال الرئيس التنفيذي: "لقد ذهبنا من عدد صغير يوم الاثنين إلى عدد كبير أمس [١٨ ديسمبر]"، مضيفًا:

"إذا كان الأشخاص مهتمون حقًا بالوصول إلى OXT، ويبدو أنهم كذلك، فيجب أن نتوقع نوع الأداء الذي شوهد في الأسبوع الماضي."

أوركيد ليس الأصل الوحيد الذي شهد اضطرابًا في حركة السعر خلال الأيام القليلة الماضية. فقد تحركت بيتكوين، وهي أعلى أصول العملات المشفرة، أكثر من ٨٠٠ دولار في السعر خلال الأيام القليلة الماضية، حسبما ذكر كوينتيليغراف.