أكبر شركة اتصالات كورية جنوبية تصدر عملة محلية قائمة على بلوكتشين في بوسان

تام شمس - الجمعة 20 ديسمبر 2019 02:58 صباحاً - أعلنت شركة KT، أكبر شركة اتصالات في كوريا الجنوبية، عن إطلاق عملة محلية قائمة على بلوكتشين لواحدة من أكبر مدن البلاد، والتي يُقال إنها ستنطلق في ٣٠ ديسمبر.

حيث ذكر موقع الأخبار المحلي dongA في ١٩ ديسمبر:

"دونغ بيك جيون هي عبارة عن عملة محلية تعتمد على بلوكتشين تصدر عن مدينة بوسان لتنشيط الاقتصاد المحلي في بوسان وتخفيف عبء إدارة الأعمال الصغيرة".

وقد سرد الموقع طرقًا متعددة للوصول إلى العملة، بما في ذلك تطبيق دونغ بيك جيون للهاتف المحمول، وبنك اسمه هانا وبنك بوسان.

حيث أشار المقال أيضًا إلى أنه يمكن للمشاركين استخدام "العملة في أي متجر في بوسان مع محطة بطاقة ائتمان"، على الرغم من أن التوافق سيكون أقل شيوعًا بين تجار التجزئة الكبار في محاولة لتشجيع الإنفاق على الشركات المحلية الأصغر.

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وقد وقعت حكومة بوسان اتفاقية مع شركة الاتصالات KT في وقت سابق من هذا العام في فبراير الماضي لبناء الأصول القائمة على بلوكتشين والتي ستصل لثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية، حسبما أفاد موقع ديكريبت في تقرير إخباري مفصل.

وقال يو يونغ-جيو، مدير مركز أعمال بلوكتشين في KT، لديكريبت:

"من خلال معرفتنا بتشغيل عملة إقليمية وأمن بلوكتشين، ستعمل KT على إنشاء عملة دونغ بيك والمساهمة في نمو اقتصاد بوسان."

في وقتٍ سابق من عام ٢٠١٩، عرض كوينتيليغراف بالتفصيل اهتمام بوسان بتطوير أصل مشفر في مقالة شهر يوليو.