القيمة السوقية ل العملات المشفرة تشير الى الانعكاس الصعودي

ارتفع إجمالي القيمة السوقية ل العملات المشفرة بأكثر من 20 مليار دولار وارتفع مرة أخرى فوق 185 مليار دولار.

ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 10% واخترق منطقة المقاومة الرئيسية البالغة 7000 دولار.

يكتسب سعر LTC قوة جذب وقد عاد فوق المستوى المحوري 40.

سعر BCH يصحح أعلى ويتجه نحو مستويات المقاومة 192 دولار و 195 دولار.

سعر EOS يرتفع ويتداول الآن فوق مستوى 2.4 دولار.

قفزت عملة BNB من 12.20 دولار ويتم تداولها الآن فوق مستوى المقاومة 13 دولار.

تحليل سعر BCH

بعد انخفاض مطرد ، وجد سعر سعر BCH دعمًا بالقرب من مستوى 170 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. بدأ سعر BCH انتعاشًا جيدًا ويقع تداوله الآن فوق مستوى 180 دولار. هناك مقاومة فورية بالقرب من مستوى 192 دولار. تقع المقاومة الرئيسية بالقرب من مستويات 195 و 200 دولار.

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على الجانب السلبي ، قد يكون مستوى 180 دولار بمثابة دعم ، والذي من المحتمل أن يستأنف السعر انخفاضه باتجاه 170 دولار و 165 دولار على المدى القريب.

تحليل سعر EOS و عملة Binance و عملة LTC

انخفض سعر عملة BNB أدنى من مستويات 13.20 و 13 دولار. كسر BNB سعر 12.50 دولار واختبر دعم 12.20 دولار قبل بدء التصحيح الصعودي. لقد ارتفع الآن حوالي 5% ويتداول فوق مستوى 13 دولار. يحتاج المضاربون على الارتفاع إلى اكتساب قوة أعلى من 13.50 دولار لدفع السعر إلى الأعلى.

انخفض سعر Litecoin بالقرب من منطقة الدعم 35 دولار. في الآونة الأخيرة ، بدأ سعر LTC في حركة صعودية قوية وارتفع فوق مستوى المقاومة 38 دولار. تجاوز السعر مستوى 40 وهو الآن يظهر إشارات إيجابية كثيرة.

يكتسب سعر EOS زخمًا صعوديًا من منطقة الدعم 2.2 دولار. يتداول السعر الآن فوق 2.4 دولار وقد يحاول قريبًا الصعود فوق منطقة المقاومة 2.5 دولار. تقع العقبات الرئيسية بالقرب من مستويات 2.55 دولار و 2.6 دولار. على الجانب السلبي ، هناك دعم بالقرب من 2.32 و 2.3 دولار.

بالنظر إلى إجمالي القيمة السوقية ل العملات المشفرة على الرسم البياني للساعة ، كان هناك انعكاس حاد تم تشكيله من منطقة دعم بقيمة 165 مليار دولار. ارتفع سوق العملات المشفرة بأكثر من 20 مليار دولار ووصل إلى منطقة مقاومة و المتحرك البسيط ل 100 ساعة.