البيتكوين BTC فوق 7500 دولار قد يعجل بالارتفاع الكبير

عكس سعر البيتكوين الخسائره واستقر فوق 7000 مقابل الدولار الأمريكي.

ارتفع السعر بالقرب من منطقة المقاومة 7500 دولار ، حيث أظهر الثيران قوتهم من جديد.

في وقت سابق ، كان هناك اختراق فوق خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 6700 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

هناك عملية تصحيح جارية ، ولكن هناك العديد من الدعم بالقرب من 7150 دولار و 7000 دولار و 6950 دولار.

ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 10% ويظهر علامات على انعكاس قوي أمام الدولار الأمريكي. ومع ذلك ، يجب أن يستمر سعر BTC فوق 7500 دولار لبدء ارتفاع أكبر.

تحليل سعر البيتكوين BTC

بعد انخفاض مطرد ، ارتفعت عملة البيتكوين إلى ما دون مستويات الدعم 6600 و 6500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك ، كانت الخسائر في BTC محدودة إلى أقل من 6500 دولار كما قلنا في تحليلنا ليوم الأمس : الدببة تقود عملة البيتكوين BTC و لكن الثيران لم تنته بعد.

تم تشكيل قاع شهري جديد بالقرب من 6435 دولار قبل أن يبدأ السعر في انعكاس قوي. كان هناك ارتفاع حاد وارتفع السعر فوق العديد من المقاومة بالقرب من 6800 دولار و 7000 دولار.

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علاوة على ذلك ، كان هناك اختراق فوق خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 6700 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. استقر الزوج فوق 7000 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة.

أخيرًا ، ارتفع فوق مستويات المقاومة 7200 دولار و 7300 دولار. تم تداول Bitcoin بالقرب من مستوى 7500 دولار وتم تشكيل أعلى مستوى خلال اليوم بالقرب من 7487 دولار. في الوقت الحالي ، يقوم السعر بتصحيح المكاسب التي تقل عن 7200 دولار.

بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك اختراق أدنى من مستوى تصحيح فيب 23.6% من الارتفاع الأخير من 6435 إلى 7487 دولار. على الجانب السلبي ، هناك العديد من الدعم بالقرب من 7150 دولار ، 7100 دولار و 7000 دولار.

يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 6950 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة. علاوة على ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للطفرة الأخيرة من أدنى مستوى عند 6435 دولار إلى مستوى 7487 دولار يقع بالقرب من مستوى 6960 دولار.

لذلك ، تظل الانخفاضات مدعومة جيدًا على الجانب السفلي بالقرب من مستويات 7000 و 6950 دولار. على الجانب العلوي ، يواجه السعر عقبات رئيسية بالقرب من 7400 دولار و 7500 دولار. إن الإغلاق اليومي الناجح الذي يتجاوز 7500 دولار من شأنه أن يجعل قضية الارتفاع الأكبر نحو 8000 دولار و 8200 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يظهر سعر البيتكوين بوضوح إشارات إيجابية أعلى من مستوى 7000 دولار. على المدى القصير ، قد يكون هناك رد فعل سلبي ، ولكن من المرجح أن يحمي المضاربون على الارتفاع الخسائر التي تقل عن 6950 دولار.