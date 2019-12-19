تطبيقات باينانس.يو إس لأجهزة iOS القادمة هي الآن في مرحلة الاختبار التجريبي

تام شمس - الخميس 19 ديسمبر 2019 08:53 صباحاً - تطلب منصة باينانس لتداول العملات المشفرة للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة، باينانس.يو إس، من عملائها اختبار النسخة التجريبية القادمة من تطبيق باينانس.يو إس لأجهزة iOS.

ففي ١٨ ديسمبر، قامت باينانس.يو إس باستخدام تويتر لتعلن أن تطبيق iOS الآن أصبح في مرحلة الاختبار التجريبي. ومع أهمية الاختبار التجريبي لإطلاق تطبيق ناجح، فإن الشركة تتواصل مع مجتمعها النشط للمساعدة في اختبار التطبيق.

وستمنح مرحلة الاختبار التجريبي باينانس.يو إس الفرصة لمعالجة العيوب المحتملة وحلها قبل إتاحة التطبيق لجمهور أوسع. وسيستخدم مختبري الإصدار التجريبي التطبيق على مدار فترة زمنية محددة، وسيقومون بالإبلاغ عن أي أخطاء أو مشكلات، وسيقدمون ملاحظات حول التطبيق، مما سيساعد باينانس.يو إس في تحديد إذا ما كان التطبيق جاهزًا للإصدار الكامل أم لا.

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ويمكن للراغبين في المشاركة في مرحلة الاختبار التجريبي لتطبيق iOS، و "يريدون أن يكونوا من أول من يشاركون في التدريب العملي" التقديم على حساب باينانس.يو إس على تويتر. وليس من الواضح متى سيكون اختبار الإصدار التجريبي متاحًا لمستخدمي هواتف أندرويد.

شراء العملات المشفرة باستخدام بطاقات الخصم على باينانس.يو إس

في بداية شهر نوفمبر، أعلنت باينانس.يو إس أن البورصة تتيح لعملائها إمكانية شراء عملات مشفرة باستخدام بطاقات الخصم، بما في ذلك غرفة المقاصة الآلية (ACH) والتحويلات المصرفية.

انطلقت باينانس.يو إس يوم ٢٤ سبتمبر من هذا العام وكسرت حجم التداول البالغ ١٠ ملايين دولار يوم ٢٣ أكتوبر.