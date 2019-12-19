تتطلع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى توسيع تصنيف "المستثمرين المعتمدين"

تام شمس - الخميس 19 ديسمبر 2019 03:14 صباحاً - أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنها تبحث عن طرق لتوسيع تصنيف "المستثمرين المعتمدين"، مع ما قد يترتب على ذلك من آثار كبيرة على تكوين رأس المال للشركات مترددة في تلبية متطلبات الإبلاغ العامة الكاملة.

التعديلات ومن يحصل على الاعتماد

وفقًا للإعلان الصادر يوم ١٨ ديسمبر على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الإلكتروني، تبحث الهيئة التنظيمية عن تعليق عام على التعديلات على فئة المستثمرين المعتمدين. وفي الوقت الحالي، تُعرّف لغة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المستثمر المعتمد كفرد تبلغ قيمته الصافية أكثر من مليون دولار أو كيان يسيطر على أصول بقيمة ٥ ملايين دولار. وتتضمن الوسائل الأخرى للتصنيف كونه مسؤول تنفيذي في الشركة التي تقدم العرض.

ولطالما كانت مسألة من يتأهل كمستثمر معتمد أمرًا مثيرًا للجدل. حيث تسمح إعفاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للشركات بعرض الأسهم على هؤلاء المستثمرين دون الحاجة إلى تلبية جميع متطلبات الإيداع التي تطالب بها الهيئة للشركات المدرجة في البورصة. ومن الناحية النظرية، تم تصميم هذا لحماية المستثمرين كل يوم من العروض الاحتيالية، ولكن النقد ضد هذه التصنيفات يقول إن مثل هذه الإعفاءات تساعد الأغنياء فقط على أن يصبحوا أكثر ثراءً بينما تحظر على المستثمرين العاديين على تكوين ثروة.

ومن شأن التعديلات الجديدة، إلى حد كبير، أن تفتح التصنيف للمستثمرين الجدد، بما في ذلك أولئك الذين تشير مؤهلاتهم وشهاداتهم المهنية إلى أنهم على دراية كافية للاستثمار في العروض الخاصة. وبالمثل، قد يُسمح لـ "الموظفين ذوي المعرفة" بالوصول إلى عروض شركاتهم التي يتمتع بها المسؤولون التنفيذيون حاليًا.

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ما هي هذه الإعفاءات وماذا تعني بالنسبة للعملات المشفرة؟

وفقًا لبيان مفهوم بشأن تبسيط ملفات الإعفاء، قدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه في عام ٢٠١٨، جمع المستثمرون ٢,٩ تريليون دولار تقريبًا في إطار إعفاءات مختلفة، مما أدى إلى تجاوز ١,٤ تريليون دولار في جميع العروض المسجلة لدى الهيئة. وتنطبق فئة المستثمرين المعتمدين على الإعفاءات ٥٠٦ (ب) و٥٠٦ (ج)، وكلاهما يندرج تحت اللائحة د. وقد قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن الشركات جمعت ١,٥ تريليون دولار من العروض المعفاة المقدمة باستخدام ٥٠٦ (ب) وحدها في عام ٢٠١٨.

المصدر: هيئة الأوراق المالية والبورصات