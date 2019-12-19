هيئة الأوراق البورصات الأمريكية تفرض غرامة قدرها ٢٥٠ ألف دولار، وتطلب إعادة ١٣ مليون دولار لعملية طرح أولي لعملة رقمية غير مسجلة

تام شمس - الخميس 19 ديسمبر 2019 03:14 صباحاً - توصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة (SEC) إلى تسوية مع الشركة الناشئة "بلوكتشين أوف ثينغز" (BCOT) التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، لإجراء طرح أولي غير مسجل (ICO)لعملة رقمية.

في ١٨ ديسمبر، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة في بيان صحفي أن التهم قد تم تسويتها في شكل أمر يتطلب من BCOT التوقف والكف عن ارتكاب أي انتهاك لأحكام التسجيل في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وقد وافقت شركة بلوكتشين أيضًا على دفع غرامة قدرها ٢٥٠٠٠٠ دولار، دون قبول أو إنكار النتائج.

ووفقًا لأمر الهيئة، جمعت BCOT ما يقرب من ١٣ مليون دولار أثناء إجراء الطرح الأولي غير المسجل لتطوير وتنفيذ منصة قائمة على بلوكتشين والذي سمح لمطوري الطرف الثالث ببناء تطبيقات لنقل الرسائل وتوليد الأصول الرقمية ونقل الأصول الرقمية.

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وستحتاج BCOT إلى إعادة مبلغ ١٣ مليون دولار من الأموال المجمعة "إلى المستثمرين الذين اشتروا التوكنات في الطرح الأولي للعملة الرقمية وطلب إعادة الأموال." ولا يزال من المنتظر رؤية عدد المستثمرين الذين سيقدمون مثل هذا الطلب. ولا يتم تداول توكنات BCOT حاليًا في البورصات الرئيسية.

وقد أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصة كذلك أن الشركة ستقوم أيضًا "بتسجيل التوكنات الخاصة بها كأوراق مالية وفقًا لقانون بورصات الأوراق المالية لعام ١٩٣٤ وستقدم التقارير الدورية المطلوبة إلى الهيئة."

حيث وجدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن شركة BCOT فشلت في تسجيل الرح الأولي للعملة الرقمية وفقًا لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، كما أنها لم تكن مؤهلة للإعفاء من متطلبات التسجيل.