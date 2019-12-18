لماذا تحتاج ثيران XRP إلى توخي الحذر بعد من انخفاض الجديد

انخفض سعر Ripple او XRP إلى أقل من 0.19 دولار وتم تداوله مؤخرًا إلى أدنى مستوى خلال عامين مقابل الدولار الأمريكي.

لقد حطم دعمًا كبيرًا ، مما فتح الأبواب أمام المزيد من الخسائر إلى ما دون 0.1800 دولار.

يوجد خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 0.21 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات لزوج XRP / USD.

BTC و ETH ينزلقان ويكتسبان زخمًا هبوطيًا أقل من 7000 دولار و 130 دولارًا على التوالي.

يتم تداول سعر Ripple الآن دون مستوى الدعم الرئيسي لعدة أشهر أمام الدولار الأمريكي. لذلك ، يحتاج مضاربو الثيران XRP إلى توخي الحذر ، مع الأخذ في الاعتبار فرص حدوث المزيد من الخسائر أقل من 0.18 دولار.

تحليل سعر XRP

في الأسابيع القليلة الماضية ، كان هناك انخفاض مستمر في عملة البيتكوين والإيثيروم و XRP مقابل الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك ، استقر سعر XRP أسفل المنطقة المحورية الرئيسية البالغة 0.22 دولار والمتوسط ​​المتحرك البسيط 100 على 4 ساعات.

وبالتالي ، فقد مهد الطريق لمزيد من الخسائر أقل من 0.21 دولار. أخيرًا ، كسر السعر منطقة دعم رئيسية بالقرب من مستوى 0.2 دولار ودعم أساسي لعدة أشهر بالقرب من 0.198 دولار.

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انخفض السعر بشدة وحتى ارتفع إلى ما دون مستوى 0.18 دولار. تم تشكيل قاع جديد لمدة عامين بالقرب من 0.177 دولار والسعر يصحح حاليًا للأعلى. تقع المقاومة المبدئية للارتداد بالقرب من مستوى 0.188 دولار.

علاوة على ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 23.6% من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 0.2195 دولار إلى أدنى مستوى عند 0.1770 دولار يقع بالقرب من مستوى 0.1870 دولار. إذا كان هناك تصحيح صعودي فوق 0.1880 دولار ، فقد يتعافى السعر باتجاه منطقة المقاومة 0.1980 دولار.

الدعم التفصيلي بالقرب من 0.1980 دولار ومن المرجح أن يكون 0.2 دولار بمثابة عقبات رئيسية. بالإضافة إلى ذلك ، يقع مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للتراجع الأخير من أعلى مستوى عند 0.2195 دولار إلى أدنى مستوى عند 0.1770 دولار بالقرب من مستوى 0.1982 دولار.

الأهم من ذلك أن هناك خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 0.21 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات لزوج XRP / USD. لذلك ، إذا بدأ السعر في التعافي ، فمن المحتمل أن يكافح بالقرب من 0.2 و 0.21 دولار.

هناك حاجة لإغلاق يومي ناجح فوق مستوى 0.21 دولار لبدء تعافي قوي. إن لم يكن الأمر كذلك ، فإن المضاربين على الارتفاع يحتاجون إلى توخي الحذر الشديد في الأسابيع القليلة المقبلة ، حيث قد تكون هناك حركات وهبوطات هائلة في المستوى الحالي تحت مستوى 0.18 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يظهر سعر Ripple علامات التصحيح على المدى القصير ، ولكن من المرجح أن يحمي المضاربون على الهبوط سعر 0.2 دولار. على الجانب السلبي ، يقع الدعم الرئيسي بالقرب من 0.18 و 0.168 دولار.