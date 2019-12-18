الدببة تقود عملة البيتكوين BTC الان و لكن الثيران لم تنته بعد

يمتد سعر عملة البيتكوين BTC بخسائر تحت منطقة الدعم 6800 مقابل الدولار الأمريكي.

هناك دعم حاسم ينتظر الجانب السلبي لسعر عملة البيتكوين BTC بالقرب من 6500 و 6200 دولار.

يوجد خط اتجاه هبوطي جديد يشتمل على مقاومة بالقرب من 6740 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

يتحكم المضاربون على الهبوط ، ولكن قد يتخذ الثيران موقفًا قويًا بالقرب من 6500 دولار أو 6200 دولار.

يقترب سعر عملة البيتكوين BTC ببطء من الدعم المهم مقابل الدولار الأمريكي. يجب أن يكون الدببة BTC حذرين للغاية بمجرد وصول السعر إلى منطقة الدعم 6200 دولار.

تحليل سعر عملة البيتكوين BTC

بعد إغلاق يومي دون مستوى الدعم 7000 دولار ، وسعت عملة البيتكوين انخفاضها مقابل الدولار الأمريكي. تم تداول سعر BTC تحت منطقة الدعم 6800 دولار واستقر أقل بكثير من المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

كان الانخفاض الأخير جعل من السعر يتم تداوله أدنى مستوى الدعم عند 6600 دولار. تم تداوله بالقرب من منطقة الدعم 6500 دولار وتم تشكيل قاع شهري جديد بالقرب من 6565 دولار.

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يصحح السعر حاليًا ارتفاعًا ويتداول فوق مستوى 6600 دولار علاوة على ذلك ، كان هناك اختراق فوق مستوى تصحيح فيب 23.6% للتداول الأخير من أعلى مستوى عند 6940 إلى 6565 دولار.

ومع ذلك ، يبدو أن مستوى 6700 دولار يمثل عقبة أمام المزيد من التقلبات. علاوة على ذلك ، هناك خط اتجاه هبوطي جديد يتشكل مع مقاومة بالقرب من 6740 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

يقع خط الاتجاه بالقرب من مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للتداول الأخير من أعلى مستوى عند 6940 إلى 6565 دولارًا. وبالتالي ، يبدو أن أول العقبة رئيسية أمام المضاربين على الارتفاع تقترب من مستويات 6740 و 6800 دولار.

إذا كان هناك اختراق صعودي فوق مستوى المقاومة 6800 دولار ، فإن الحاجز الرئيسي التالي للثيران يقترب من مستوى 7000 دولار. الإغلاق الناجح فوق المستوى المحوري 7000 دولار و المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة أمر ضروري لتحقيق انتعاش لائق وتغيير محتمل في الاتجاه.

على العكس ، من المرجح أن يستمر السعر في الانخفاض إلى ما دون مستوى 6600 دولار. على الجانب السلبي ، هناك دعمان مهمان، 6500 و 6200 دولار. يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 6200 دولار ، وهو منطقة دعم ومقاومة متعددة الأشهر.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يقترب سعر البيتكوين من الدعمين الرئيسيين بالقرب من 6500 و 6200 دولار. لهذا السبب ، الدببة قد تكون في موقع ضعف من مواصلة الانخفاض لأن الثيران من المرجح أن يقاتلوا إذا وصل السعر إلى منطقة الدعم 6200.