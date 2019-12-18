المضاربون على الانخفاض يفوزون بالكريسماس بينما تتراجع عملة بيتكوين أقل من ٦٦٠٠ دولار

تام شمس - الأربعاء 18 ديسمبر 2019 02:54 صباحاً - الثلاثاء ١٧ ديسمبر - تتراجع عملة بيتكوين (BTC) بسرعة من حوالي ٦٩٥٠ دولارًا إلى أقل من ٦٦٠٠ دولار في الساعات القليلة الماضية.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

يتلقى سعر بيتكوين ضربة مؤلمة، حيث انخفضت بما يقرب من ٣٥٠ دولارًا في غضون ساعات قليلة. وقد بدأت بيتكوين اليوم عند ٦٩١٥ دولارًا، حيث واصلت أكبر عملة مشفرة في العالم تداولها بشكل جانبي قبل أن تنخفض إلى سعر تداولها الحالي أدنى من مستوى سعر ٦٦٠٠ دولار. وتُظهر بيتكوين خسارة بما يقرب من ٥٪ لهذا اليوم.

مخطط سعر بيتكوين اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

قد يكون مستوى ٢٨٠٠ دولار هو التالي لبيتكوين

كتب حورس هيوز، المساهم في كوينتيليغراف، أنه إذا فشلت بيتكوين في الحفاظ على مستوى سعر ٦٦٠٠ دولار، "سوف يبحث المتداولون عن السعر لمتابعة النمط المألوف المتمثل في الهبوط إلى دعم خط الاتجاه الهبوطي على المدى الطويل عند ٦٤٠٠ دولار".

وبصورة أكثر تشاؤمًا، كتب كيث ويرنغ المحلل في كوينتيليغراف أن بيتكوين لا تزال هبوطية بشكل مدهش ويمكن أن نرى أدنى مستوياتها حول مستوى ٢٨٠٠ دولار. حيث قال إنه "كما هي الحال، فإن الجانب السلبي قد يصل إلى ٢٨٠٠ دولار خلال الأشهر المقبلة".وقد تلقت كل من بيتكوين وإيثريوم (ETH) ضربات اليوم. حيث تزحف أعلى عملة بديلة بشكل خطير من خسائر ذات رقمين خلال اليوم، مع خسائر أكثر من ٨٪ في اليوم. ويتم تداول العملة حاليًا بأقل من ١٢٢ دولارًا.

Advertisements

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وفي الوقت نفسه، فإن ريبل، وهي ثالث أكبر عملة من حيث القيمة السوقية، تظهر بالفعل خسائر من رقمين، مع خسائر تزيد على ١٢٪ خلال اليوم. ويبلغ سعر يبل حاليًا ٠,٠١٨ دولار لكل عملة، بعد أن انخفضت إلى ما دون مستوى ٠,٢٠ دولار لأول مرة منذ أكتوبر ٢٠١٧.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

أعلى ٢٠ عملة تنضم إلى روح عيد الميلاد مع شموع حمراء على جميع الأصعدة

العملات البديلة تنزف بشدة. حيث تتعرض تشين لينك (LINK) إلى الجزء الأكبر من الألم بخسائر تفوق ١٣٪ في اليوم، بينما تظهر خسائر كوزموس (ATOM) وبيتكوين كاش (BCH) بنسبة ١٢٪ و١٠٪ على التوالي.

وتبلغ القيمة السوقية الكلية للعملات المشفرة في الوقت الحالي حوالي ١٧٦,٥ مليار دولار، حيث تشكل عملة بيتكوين ٦٧,٦٪ من المجموع.