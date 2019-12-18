كبير مستشاري هيئة الأوراق المالية والبورصة سابقًا ينضم إلى منصة توكنات أوراق مالية أمريكية ككبير المسؤولين القانونيين

تام شمس - الأربعاء 18 ديسمبر 2019 02:54 صباحاً - قامت منصة توكن سوفت لتوكنات الأوراق المالية بتوظيف أليكس سي. ليفاين، الذي كان يعمل سابقًا في العديد من الجهات التنظيمية الرئيسية في الولايات المتحدة، للتعامل مع الامتثال لجميع عروض الأوراق المالية.

ففي بيان صحفي صدر يوم ١٧ ديسمبر، أعلنت منصة إصدار التوكنات ومقرها سان فرانسيسكو عن تعيين ليفاين في منصب كبير موظفيها القانونيين في توكن سوفت ورئيس DTAC، وهو وكيل التحويل التابع لتوكن سوفت.

حيث قال ميسون بوردا، الرئيس التنفيذي لتوكن سوفت، إن ليفاين ستساعد الشركة على ضمان حصول عملائها على أدوات الامتثال "الأفضل في فئتها" لإصدارات توكنات الأوراق المالية، مضيفًا:

"ستضمن خبرة أليكس التنظيمية وفي مجال بلوكتشين أن عرض وكيل النقل لدينا يمكنه تلبية احتياجات الامتثال المعقدة لجميع عروض الأوراق المالية." Advertisements

في حين قال ليفاين نفسه إنه متحمس للانضمام إلى توكن سوفت ومساعدتها على تلبية المتطلبات التنظيمية لعروض الأوراق المالية وإصدارات التوكنات. قال ليفاين لكوينتيليغراف:

"أنا متحمس للانضمام إلى توكن سوفت ليس فقط للمساعدة في زيادة الإصدارات المتوافقة من التوكنات والأصول الرقمية ولكن للضغط من أجل تطوير إطار تنظيمي لتداول وحفظ هذه الأصول من خلال العمل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تنظيم الصناعة المالية كما هي القواعد واللوائح المنشأة التي تحكم مجال العملات المشفرة في الولايات المتحدة ".

ويكشف الملف الشخصي لليفاين على لينكد إن أيضًا أنه قبل منصبه في توكن سوفت، عمل كمستشار عام وكبير مسؤولي الامتثال في بانجيا، وهي منصة لتحويل الأموال. وقبل هذا المنصب، شغل أيضًا منصب مستشار تنظيمي كبير في لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وككبير المستشارين في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).