سوق cryptocurrency في مواجهة الخسائر: تحليل سعر BNB، BCH، LTC و TRX

إجمالي سوق cryptocurrency آخذ في الانخفاض ويتداول الآن دون دعم 185 مليار دولار.

انخفض سعر البيتكوين Bitcoin بنسبة 3% وكسر مؤخرًا منطقة الدعم البالغة 7000 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس BNB بأكثر من 10% أقل من 13 دولار و 12.9 دولار.

ينخفض سعر LTC ويتداول أدنى بكثير من منطقة الدعم 40 دولار.

أخيرًا ، تم تداول سعر BCH تحت منطقة الدعم الرئيسية 200 دولار.

انخفض سعر TRXبنسبة 5% ويتم تداوله الآن بالقرب من منطقة الدعم 0.0132 دولار.

البيتكوين Bitcoin وقيمة سوق العملات المشفرة آخذة في الانخفاض ومن المرجح أن يستمر في الانخفاض.

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تحليل سعر BCH

انخفض سعر BCH إلى ما دون مستويات الدعم 205 و 200 دولار مقابل الدولار الأمريكي، انخفض بحوالي 5% وقد اخترق منطقة الدعم 195 دولار. قد يكون الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستويات 185 و 182 دولار.

على الجانب العلوي ، هناك عقبة أولية بالقرب من مستوى 200 دولار. يبدو أن الدعم السابق بالقرب من 200 و 205 دولار من المرجح أن يكون بمثابة المقاومة الرئيسية في المدى القريب.

تحليل سعر BNB ، LTC و TRX

تعمل عملة BNB على تمديد الخسائر إلى ما دون مستويات الدعم 14.20 و 14.00 دولار. انخفض سعر BNB بأكثر من 8% ويتداول الآن بالقرب من مستوى 13.20 دولار. إذا كان هناك المزيد من السلبيات ، فمن المرجح أن يستهدف الدببة كسر دون مستوى دعم 12.5 دولار في المدى القريب.

انخفض سعر Litecoin و كسر منطقة الدعم الرئيسية 40 دولار. انخفض سعر LTC بحوالي 8% ويتم تداوله الآن في منطقة هبوطية قوية دون مستوى 40 دولار. الدعم الرئيسي التالي بالقرب من 38.80 و 38.50 دولار. وعلى الجانب العلوي ، فإن مستويات 40 دولار و 40.50 دولار يمكن أن تمنع الانتعاش اللائق.

فشل سعر Tron في البقاء فوق مستوى الدعم 0.0135 دولار. انخفض سعر TRX بنسبة 4% وكسر مستوى 0.0134 دولار. يقع الاختراق التالي بالقرب من مستوى 0.0132 دولار ، والذي من المحتمل أن يختبر مستوى دعمه عند 0.0130 دولار.

بالنظر إلى إجمالي الرسم البياني لسوق العملة المشفرة لمدة 4 ساعات ، كان هناك انخفاض حاد أدنى من مستويات الدعم عند 188 مليار دولار و 185 مليار دولار. انخفض سوق cryptocurrency بأكثر من 10.0 مليار دولار وهو الآن بالقرب من منطقة الدعم البالغة 180 مليار دولار.