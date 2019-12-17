البيتكوين Bitcoin قد يواجه انهيار موسع حتى 6.2 الف دولار

انخفض سعر البيتكوين Bitcoin بحوالي 4% وكسر الدعم الرئيسي البالغ 7000 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

من المرجح أن يستمر السعر منخفضًا نحو 6500 دولار أو 6200 دولار على المدى القريب.

يوجد مثلث انكماش قصير الأجل يتشكل مع مقاومة بالقرب من 6880 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

يمكن للزوج جمع الزخم بمجرد أن يكسر منطقة الدعم 6800 دولار.

يظهر سعر البيتكوين BTC علامات على استمرار الانخفاض إلى ما دون 6800 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يبدو أن دببة BTC تتطلع لاختبار دعم 6500 أو 6200 دولار.

تحليل سعر البيتكوين Bitcoin

بعد التماسك فوق مستوى الدعم البالغ 7000 دولار ، اكتسب دببة البيتكوين قوة دفع السعر نحو الاسفل . نتيجة لذلك ، انخفض سعر BTC دون مستوى الدعم 7000 دولار واستقر أقل بكثير من المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

انخفض السعر بنسبة 4% تقريبًا واخترق منطقة دعم 6880 دولار. تم تشكيل قاع شهري جديد بالقرب من 6800 دولار والسعر يعزز الخسائر في الوقت الحالي.

توجد مقاومة فورية بالقرب من مستوى 6880 دولار. علاوة على ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 23.6% للحركة الهبوطية الأخيرة من أعلى مستوى عند 7135 دولار إلى أدنى مستوى 6800 دولار يقع أيضًا بالقرب من منطقة 6880 دولار.

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الأهم من ذلك ، هناك مثلث انكماش قصير الأجل يتشكل مع مقاومة بالقرب من 6880 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. وبالتالي ، فإن الاختراق الصعودي فوق مستوى 6880 دولار قد يبدأ في تصحيح صعودي قصير المدى.

تقع المقاومة التالية بالقرب من مستوى 6980 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الهبوطية الأخيرة من أعلى مستوى عند 7135 دولار إلى مستوى منخفض 6800 دولار يقع أيضًا بالقرب من مستوى 6980 دولار.

ومع ذلك ، فإن المقاومة الرئيسية تظهر بالقرب من مستويات 7000 دولار و 7015 دولار. هناك حاجة لإغلاق يومي ناجح فوق 7015 دولار لبدء تعافي كبير على المدى القريب.

على العكس من ذلك ، من المرجح أن يتسارع السعر إلى ما دون مستوى 6840 و 6820 دولار. إذا كسر البيتكوين Bitcoin أدنى مستوى 6800 دولار ، فقد تكون المحطة التالية للهبوط بالقرب من 6600 أو 6500 دولار.

أي خسائر أخرى قد تقود السعر نحو منطقة الدعم الرئيسية عند 6200 دولار ، حيث من المحتمل أن يتخذ المضاربون على الارتفاع موقفًا.

بالنظر إلى الرسم البياني ، ينخفض ​​سعر البيتكوين بشكل كبير إلى ما دون 7000 دولار و 6880 دولار. وبالتالي ، هناك فرص كبيرة لمزيد من الجوانب السلبية طالما يتداول السعر دون مستويات المقاومة 7000 و 7015 دولار في المدى القريب.