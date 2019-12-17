إي تي سي لابز كور تعيد تسمية العلامات التجارية إلى إي تي سي كور لتوضيح الاختلاف مع إي تي سي لابز

تام شمس - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 02:54 صباحاً - غيرت منظمة مطوري بلوكتشين إيثريوم كلاسيك (ETC) لابز كور اسم العلامة التجارية لتصبح إي تي سي كور.

ففي منشور مدونة بتاريخ ١٥ ديسمبر، أعلن منسق تكنولوجيا إي تي سي كور، ستيفان لوهيا، أنه تم تغيير اسم إي تي سي لابز كور إلى إي تي سي كور. وقد نص لوهيا على أن عملية إعادة تسمية العلامة التجارية هذه ستساعد الشركة على تمييز نفسها عن إي تي سي لابز، وهي واحدة من أوائل الحضانات التي دعمت المشروعات المبتكرة في سلسلة بلوكتشين لإيثريوم كلاسيك.

قام لوهيا أيضًا بتقديم فريق تطوير إيثريوم كلاسيك في إي تي سي لابز كور في بداية عام ٢٠١٩. ومنذ ذلك الوقت، عمل فريق إي تي سي كور على مشاريع إيثريوم كلاسيك الأساسية، ودعم سلسلة بلوكتشين للعملة وتوفير الأدوات اللازمة لتطوير التطبيقات اللامركزية، والتعدين والخدمات.

الانقسام الكلي "أغارتا" قادم

في الآونة الأخيرة، أعلن لوهيا أن المطورين الأساسيين في إيثريوم كلاسيك وأصحاب المصلحة المشاركين في النظام البيئي قد وافقوا على رقم كتلة مستهدف لتنشيط الشبكة الرئيسية وكذلك فترة مراجعة شبكة الاختبار لمزيد من الضمان. وقال لوهيا: "وافق المطورون الأساسيون على تفعيل أغارتا على الشبكة الرئيسية في الكتلة رقم ٩_٥٧٣_٠٠٠ المتوقعة في حوالي ١٥ يناير ٢٠٢٠"، مضيفًا: