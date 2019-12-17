رئيس شركة باينانس السابق للتداول ينضم إلى كوين فليكس كمسؤول استراتيجي

تام شمس - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 02:54 صباحاً - انضم ليزلي تام، وهو الرئيس السابق للتداول في بورصة باينانس للعملات المشفرة الرئيسية، إلى بورصة مشتقات العملات المشفرة كوين فليكس كمسؤول استراتيجي جديد لها.

ففي ١٦ ديسمبر، أفاد ذا بلوك أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة "بينانس" ليزلي تام يتطلع إلى توسيع آفاقه المهنية في بورصة العملات المشفرة كوين فليكس، حيث سيستكشف إمكانيات جديدة للشركة لتوسيع خدماتها.

وقد أشرف ليزلي تام سابقًا على عمليات التداول التي تتم خارج البورصة (OTC) لباينانس، وهي إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، حيث شغل منصبًا تنفيذيًا كقائد تغطية كبار الشخصيات ورئيس التداول.

كوين فليكس تقدم "توقعات مستقبلية" حول إذا ما سيتم إطلاق ليبرا في عام ٢٠٢٠

في أكتوبر، أطلق صاحب العمل الجديد لتام عقودًا آجلة يتم تسليمها فعليًا وسيتم تسويتها بناءً على إذا ما كان سيتك إطلاق فيسبوك ليبرا في عام ٢٠٢٠. وتفيد التقارير أن "الافتتاح الأولي للعقود الآجلة" الخاص بكوين فليكس (IFO) يحدد سعر العقد الآجل عند ٣٠ سنتًا، مما يعكس احتمال بنسبة ٣٠ ٪ تقريبًا أن يتم إطلاق ليبرا بحلول ديسمبر ٢٠٢٠.