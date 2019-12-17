هل تخطط بورصة العملات المشفرة إريس إكس لإطلاق تداول العقود الآجلة غدًا؟

تام شمس - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 02:54 صباحاً - أبلغت بورصة العملات المشفرة إريس إكس ومقرها في شيكاغو، أعضائها والمشاركين بها أنها ستبدأ في تداول منتجات العملات الرقمية الآجلة في إعلان لم يتم نشره على نطاق واسع للغاية.

في ١٦ ديسمبر، تواصل إريس إكس مع أعضائه لإبلاغهم بنيتها بدء تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة غدًا، الثلاثاء، ١٧ ديسمبر. ويعتبر الإشعار غريبًا، بالنظر إلى أنه ظهر بدون ضجة يتوقعها المرء من إطلاق مثل هذا المنتج الكبير، ولم يترك إلا تضخيم الشك بسبب تاريخ البورصة، بالإضافة إلى منافستها ليدجر إكس.

ففي يوليو، حصلت بورصة العملات المشفرة المدعومة من تي دي أمريتريد على ترخيص من منظمة مقاصة المشتقات (DCO) من لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية.

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وقد أشارت لوريان كريستيا، المستشارة العامة في إريس إكس، في ذلك الوقت أنه عندما تصبح العقود الآجلة للعملات المشفرة متاحة، ستوفر البورصة منصة واحدة تستوعب التداول الفوري والعقود الآجلة.

ليدجر إكس حصل أيضًا على ترخيص

قبل أسبوع واحد فقط من استلام إريس إكس ترخيصها، اشترت الشركة المنافسة ليدجر إكس ترخيص DCM الخاص بها عندما وافقت لجنة تداول السلع الآجلة على تطبيق ليدجر إكس LLC للتسمية كسوق عقد.

ومع ذلك، في جدل بين ليدجر إكس و لجنة تداول السلع الآجلة، تبين أن اللجنة لم توافق بعد على منتج بيتكوين الآجل الذي تتم تسويته فعليًا. حيث قالت ليدجر إكس يوم ٣١ يوليو إن عروضها الآجلة المادية سارت على منصة التداول أومني الخاصة بها، لكن لجنة تداول السلع الآجلة أشارت إلى أن هذا لم يكن ليحدث.