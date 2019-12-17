سعر بيتكوين ينخفض ​​إلى أقل من ٧ آلاف دولار، ولكن صفقات الشراء ترتفع بعد ٦,٨ آلاف دولار

تام شمس - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 02:54 صباحاً - انخفض سعر بيتكوين (BTC) إلى ما دون مستوى الدعم البالغ ٧٠٤٠ دولارًا، والذي بدأ انخفاضًا سريعًا بنسبة ٣٪ إلى ٦٨٠٠ دولار يوم ١٦ ديسمبر.

ومن غير المرجح أن يكون التراجع الحاد مفاجئًا للمتداولين حيث أن عملة بيتكوين كانت منخفضة عند كل إغلاق يومي مع وجود مستويات دعم سابقة عند ٧٣٠٠ دولار و٧١٥٠ دولارًا تقابلها المقاومة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

بيتكوين ستصل إلى ٦,٤ آلاف دولار في حالة فشل صمود مستوى ٦,٨ آلاف دولار

في وقت كتابة هذا التقرير، يبدو أن السعر قد وجد دعمًا عند ٦٨٠٠ دولار وارتفع قليلًا إلى ٦٩٠٠ دولار. وفي حالة فشل التمسك بمبلغ ٦٨٠٠ دولار، فمن المرجح أن يلقي التجار رهاناتهم بالقرب من ٦٤٠٠ دولار حيث يمكن أن يرتد السعر عن خط اتجاه القناة الهابطة.

ودون هذا المستوى، فإن المستويات التالية التي يمكن أن تغري بها بيتكوين المشترين هي ٥٨٠٠ و٥٣٥٠ دولارًا. وسينتظر المتداولون الذين لا يحبون المخاطرة إغلاق نم الشمعة لتحديد إذا ما كان التراجع قد انتهى أم لا.

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مخطط سعر بيتكوين على مدى يوم واحد. المصدر: كوين٣٦٠

تشير حقيقة أن المتداولون يشترون عند الانخفاض إلى أن الكثيرين ينظرون إلى الانخفاض على أنه فرصة لفتح صفقات شراء أو تجميع المزيد من عملات بيتكوين.

وهناك دليل آخر على ذلك يدعمه المستوى الذي يبدو أنه لم يتأثر بصفقات شراء بيتكوين مقابل الدولار على بيتفينكس. وفي الواقع، ارتفع عدد صفقات الشراء المفتوحة على مدار الساعة الماضية.

المخطط اليومي لصفقات شراء بيتكوين مقابل الدولار المصدر: تريدينغ فيو

بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة ١٨٨,٧ مليار دولار أمريكي في وقت كتابة المقالة، وكان أداء معظم العملات البديلة أسوأ، وارتفعت حصة بيتكوين إلى ٦٦,٩٪ نتيجةً لذلك.