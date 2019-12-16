سعر Ripple ينخفض ب 2% و الدببة تتجه بالسعر ادنى من 0.2 دولار

سعر Ripple ينخفض ويتعرض لضغط أقل من المقاومة البالغة 0.22 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

يتداول السعر الآن دون 0.215 دولار وقد يتراجع أكثر إلى ما دون 0.21 دولار.

يوجد خط اتجاه هبوطي حاسم يتشكل مع مقاومة بالقرب من 0.218 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.

هناك فرص كبيرة للانخفاض نحو مستويات الدعم 0.202 و 0.2 دولار.

انخفض سعر Ripple بثبات دون الدعم الرئيسي مقابل الدولار الأمريكي والبيتكوين. قد يستمر سعر XRP في الانخفاض وقد يستهدف الدببة سعر 0.2 دولار.

تحليل سعر Ripple

في الآونة الأخيرة ، كانت هناك تحركات في النطاق أقل من 0.22 دولار لسعر Ripple ومقاومة 0.22 دولار. علاوة على ذلك ، ظل سعر XRP أقل بكثير من مستوى المقاومة 0.2240 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة.

نتيجة لذلك ، كانت هناك موجة هبوطية أخرى واخترق السعر مستوى دعم 0.215 دولار. بحيث انخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم 0.214 دولار.

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يتم تشكيل قاع شهري جديد بالقرب من مستوى 0.2125 دولار ولا يزال السعر يتبع اتجاه هبوطي. توجد مقاومة فورية بالقرب من مستوى 0.2140 دولار. علاوة على ذلك ، فهو قريب من مستوى تصحيح فيب 23.6% من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 0.2185 إلى 0.2125 دولار.

على الجانب العلوي ، تقع المقاومة الرئيسية الأولى بالقرب من منطقة 0.215 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للتراجع الأخير من أعلى مستوى عند 0.2185 دولار إلى 0.2125 دولار.

تقع منطقة المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 0.2180 دولار. الأهم من ذلك أن هناك خط اتجاه هبوطي حاسم يتشكل مع مقاومة بالقرب من 0.218 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.

لذلك ، يحتاج سعر Ripple إلى تصحيح مستويات المقاومة 0.2150 و 0.2180 دولار لبدء الانتعاش اللائق. مع ذلك ، هناك عقبات أخرى على الجانب العلوي بالقرب من مستويات 0.22 و 0.222 دولار.

على الجانب السلبي ، يقع الدعم المبدئي بالقرب من مستويات 0.211 و 0.21 دولار. إذا فشل السعر في البقاء فوق مستوى الدعم 0.21 دولار ، فهناك فرص انخفاض حاد نحو منطقة الدعم 0.2 دولار. قد يكون الدعم الوسيط بالقرب من مستوى 0.204 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، ينخفض سعر Ripple بشكل كبير ويبدو أن المضاربين على الانخفاض يستهدفون المزيد من الخسائر دون 0.21 دولار. اذا استمر ذلك الانخفاض من المرجح أن يختبر السعر منطقة الدعم الرئيسية عند 0.2 دولار على المدى القريب.