بورصة العملات المشفرة "كوين تشك" تقرر وقف التداول بالرافعة المالية في الربع الأول من ٢٠٢٠

تام شمس - الاثنين 16 ديسمبر 2019 05:53 مساءً -

قررت بورصة العملات المشفرة اليابانية كوين تشك فجأة إلغاء التداول بالرافعة المالية بعد أشهر قليلة من إعادة تشغيل الأداة.

ففي منشور على المدونة بتاريخ ١٦ ديسمبر، قالت المنصة إنها منعت المستخدمين بالفعل من إنشاء صفقات جديدة بروافع مالية .

كوين تشك: الموعد النهائي للتسوية في مارس

يجب أن يقوم المتداولون ذوو الصفقات المفتوحة بالتسوية بحلول ١٣ مارس ٢٠٢٠، ويجب أن تكتمل عمليات تحويل الرصيد بحلول نهاية الشهر.

حيث أكد منشور المدونة أن "كوين تشك قررت إنهاء خدمة "الرافعة المالية" في يوم الجمعة ١٣ مارس، ٢٠٢٠". وأضافت كوين تشك:

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"إذا كان لديك صفقة حالية، نود أن نطلب منك تسوية جميع الصفقات بحلول الموعد النهائي وتحويل رصيد الين الياباني في حساب الرافعة المالية بكوين تشك إلى حساب التداول الخاص بك."

البورصة لم تصرح بالدافع

لم يعط المسؤولون سببًا لهذه الخطوة، التي تأتي بعد حوالي ستة أسابيع من ظهور التداول بالرافعة المالية بعد غياب لمدة شهر.

في أغسطس، خفضت كوين تشك نطاق الرافعة المالية المتاحة بنسبة ٢٠٪. وفي ذلك الوقت، قالت البورصة إنها كانت تتبع إرشادات من هيئة بورصات العملات المشفرة ذاتية التنظيم في اليابان، أو الرابطة اليابانية لبورصات العملات الافتراضية، أو JVCEA.

وعلى نطاق أوسع، كان النقد يهدف إلى التداول بالهامش الذي توفره بورصات العملة المشفرة في الأشهر الأخيرة. وعلى وجه التحديد، ربط المحللون الأداة بزيادة التقلبات في أسواق بيتكوين (BTC).