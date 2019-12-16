تداول سعر البيتكوين يواجه المواقف الحرجة في سعر 7000 دولار

يتم تداول سعر البيتكوين في منطقة هبوطية تحت مستوى المقاومة 7200 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

يكافح السعر حاليًا للبقاء فوق منطقة الدعم البالغة 7000 دولار.

يوجد خط اتجاه هبوطي متصل يتكون من مستوى المقاومة بالقرب من 7120 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

من المرجح أن يواجه الزوج الكثير من العقبات بالقرب من 7120 دولار و 7160 دولار و 7200 دولار.

يكافح سعر البيتكوين للتعافي فوق 7200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. لذلك ، لا يزال BTC معرضًا لخطر حدوث انهيار أكبر دون مستوى الدعم 7000 دولار.

تحليل تداول سعر البيتكوين

في الآونة الأخيرة ، وسع البيتكوين انخفاضه إلى ما دون منطقة الدعم البالغة 7080 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك ، استقر سعر BTC دون 7200 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة.

أخيرًا ، اختبرت الدعم البالغ 7000 دولار وشكلت أدنى مستوى شهري جديد عند 7008 دولار. يعمل السعر حاليًا على دمج الخسائر فوق مستويات 7000 دولار و 7020 دولار. القاع الأخير هو 7032 دولار والمقاومة الأولية بالقرب من مستوى 7080 دولار.

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علاوة على ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 23.6% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى عند 7204 دولار إلى أدنى مستوى 7008 دولار يقع أيضًا بالقرب من مستوى 7072 دولار. تقع المقاومة الرئيسية الأولى لسعر البيتكوين بالقرب من مستوى 7120 دولار.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك خط اتجاه هبوطي متصل يتشكل مع مقاومة بالقرب من 7120 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى عند 7204 دولار إلى مستوى 7008 دولار يقع أيضًا بالقرب من مستوى 7118 دولار.

وبالتالي ، هناك حاجة إلى كسر واضح فوق خط الاتجاه و 7120 دولارًا لتحقيق الانتعاش اللائق. تُرى العقبات التالية بالقرب من مستويات 7160 دولار و 7180 دولار. الأهم من ذلك ، يجب أن يبدأ الاختراق الصعودي والإغلاق فوق 7200 دولار في بدء تعافي كبير.

على الجانب السلبي ، يوجد دعم مبدئي بالقرب من مستوى 7030 دولار. الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 7000 دولار. إذا حدث كسر ناجح وأغلق دون مستوى 7000 دولار ، فمن المرجح أن يكتسب الدببة القوة.

في الحالة المذكورة ، من المرجح أن يرتفع السعر إلى ما دون 7000 دولار و 6900 دولار. يوجد دعم فوري بالقرب من 6800 دولار ، يمكن أن تفتح البوابات أدناه لاختبار منطقة الدعم البالغة 6500 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول سعر البيتكوين بشكل واضح في اتجاه هبوطي دون 7160 دولار و 7200 دولار. طالما أنه لا يوجد إغلاق يومي فوق 7200 دولار ، فهناك فرص كبيرة لانهيار آخر دون منطقة الدعم البالغة 7000 دولار.