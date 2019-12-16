تيثر تمول تطوير نسخة جديدة من طبقة أومني

تام شمس - الاثنين 16 ديسمبر 2019 03:49 مساءً - مولت تيثر، وهي الشركة وراء العملة المستقرة تيثر، تطوير الإصدار الجديد من طبقة أومني لتوكنات بيتكوين (BTC).

ففي بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ١٥ ديسمبر، أعلنت الشركات إصدار أومني كور ٠.٧.٠، والذي تم تطويره برعاية تيثر. ويُقال إن الإصدار الجديد يعزز أداء الشبكة ويصلح مشكلات القفل وطلبات الإجراءات عن بُعد.

وبروتوكول أومني هو نظام يعمل على شبكة بيتكوين يسمح بإنشاء توكنات على ما يُعتقد على نطاق واسع أنه شبكة آمنة. أومني هي أيضًا المنصة التي استضافت أول توكنات تيثر. يوضح الموقع الرسمي كيف تستفيد التكنولوجيا من سلسلة بلوكتشين لبيتكوين:

"أومني كور هو بيتكوين كور محسّن يوفر كافة ميزات بيتكوين بالإضافة إلى ميزات طبقة أومني المتقدمة." Advertisements

بورصة لامركزية مستندة إلى أومني

الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن أومني كور ٠.٧.٠ يمكّن من بناء بورصة لامركزي على السلسلة. حيث يسمح الإصدار الجديد من بروتوكول أومني للمستخدمين بالتداول في أي أصل موجود على السلسة مقابل بيتكوين. وقد قام مدير التكنولوجيا بتيثر باولو أردوينو بالتعليق قائلًا:

"نظرًا لأن بيتكوين هي أول بلوكتشين استخدمتها تيثر، فإن أومني كور لها قيمة عالية وتُظهر مستويات جيدة من الأمان. [...] ومن المهم أن نلاحظ أن تيثر مدعومة بالتنوع في سلسل بلوكتشين مختلفة، والتي أثبت أومني كور أنه عنصر مهم."

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، في مارس أطلقت تيثر توكنات USDT على بلوكتشين ترون. واعتبارًا من أواخر شهر أكتوبر، تم نقل ما يقرب من ١٢٪ من إجمالي إمدادات العملة المستقرة على السلسلة الجديدة. وفي الآونة الأخيرة، في يوليو، أعلنت تيثر أيضًا عن إطلاق عملة USDT المستقرة على خامس سلسلة بلوكتشين لها، ألغوراند.