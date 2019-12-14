مجموعة عمل امتثال مونيرو تقول إن ريبل معفاة من قاعدة سفر الأموال

تام شمس - السبت 14 ديسمبر 2019 06:54 مساءً - صرحت مجموعة عمل امتثال مونيرو بأن شبكة مونيرو (XMR) لا تخضع لإرشادات شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) المتعلقة بقاعدة سفر الأموال، في منشور مدونة بتاريخ ٥ ديسمبر.

ما هي قاعدة السفر للأموال؟

تتطلب قاعدة سفر الصناديق من المؤسسات المالية التي ترسل و/أو تلقي الأموال لتخزين ونقل معلومات معينة حول التحويل إذا كانت قيمتها تزيد على ٣٠٠٠ دولار أو ما يعادلها.

ومع ذلك، في المبادئ التوجيهية مايو ٢٠١٩، تنص شبكة مكافحة الجرائم المالية على ما يلي:

"إذا تعذر على بروتوكول إرسال معين استيعاب مثل هذه المعلومات، فيجوز للشخص الملتزم تقديم هذه المعلومات في رسالة مختلفة عن أمر الإرسال نفسه."

وهذا يشير إلى أنه ليست هناك حاجة لنقل هذه المعلومات على السلسلة.

Advertisements

الامتثال هو مسؤولية البورصات، وليس العملات المشفرة

يجب أن يكون لدى أي بورصة منظمة ممتثلة لديها ممارسات مضادة لغسل الأموال/اعرف عميلك معلومات المعاملات المطلوبة وربما يقوم بالفعل بتخزينها. ولكن في بيانها، تخلص مونيرو إلى أن قاعدة سفر الأموال لا تنطبق على مونيرو نفسها، أو بالفعل على أي عملة مشفرة.

وتلاحظ مجموعة عمل امتثال مونيرو:

"يبدو أنه من غير المناسب الإشارة إلى أن أي عملة مشفرة متوافقة أو غير متوافقة مع قاعدة سفر الأموال نظرًا لأن تلك القاعدة تنطبق على الكيانات الخاضعة للتنظيم، بدلًا من الأصول الأساسية التي تتاجر فيها الكيانات".

ومع ذلك، قد يكون هذا بعد فوات الأوان لإقناع بعض البورصات التي قررت بالفعل اللعب بأمان عن طريق حذف مونيرو وغيرها من عملات الخصوصية لتجنب التمحيص المحتمل من قبل المنظمين.