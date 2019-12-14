اللوائح الجديدة في أوروبا تجبر خدمة دفع بيتكوين "بوتل باي"

تام شمس - السبت 14 ديسمبر 2019 02:50 مساءً - أعلنت خدمة بوتل باي، التي سمحت للمستخدمين بإرسال بيتكوين (BTC) عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، يوم ١٣ ديسمبر أنها ستغلق بسبب لوائح مكافحة غسل الأموال (AML).

وستبقى الأموال متاحة للسحب حتى الساعة ١٣:٠٠ بتوقيت غرينتش يوم ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

جمع بيانات المستخدمين الجديد سوف يؤثر سلبًا على تجربة المستخدم

قام تطبيق بوتل باي، الذي طورته شركة لوك ماتريكس ومقرها المملكة المتحدة، بتمكين دفعات بيتكوين لأي جهة اتصال على وسائل التواصل الاجتماعي بغض النظر عما إذا كان لديهم حساب أم لا.

وقبل شهرين فقط، جمعت الشركة مليوني دولار في التمويل، بهدف زيادة قاعدة المستخدمين بعشرة أضعاف خلال العام المقبل.

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ومع ذلك، كمزود محفظة بيتكوين مسجل لدى المملكة المتحدة، يجب أن تلتزم الشركة بلوائح الاتحاد الأوروبي ٥AMLD للاتحاد الأوروبي التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من ١٠ يناير ٢٠٢٠.

وتعتقد لوك متريكس أن معلومات المستخدم الإضافية التي تتطلبها اللوائح الجديدة "ستغير تجربة المستخدم الحالية بشكل جذري، وبشكل سلبي للغاية، إلى درجة أننا لسنا على استعداد لفرض ذلك على مجتمعنا."

الخطوات التالية

أصبحت الاشتراكات الجديدة والودائع وروبوتات التواصل الاجتماعي غير متصلة بالفعل. ويمكن أن تتم المطالبة بالأموال المرسلة بالفعل وإعادتها إلى المرسل خلال ٧ أيام. وسيتم إغلاق وظيفة السحب وستغلق جميع المحافظ في الساعة ١٣:٠٠ بتوقيت غرينتش يوم ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. وأي أموال متبقية في محافظ سيتم التبرع بها لمؤسسة حقوق الإنسان.

تم إغلاق خدمة مشابهة أيضًا للحصول على خدمة الدفع الجزئي على ريديت، مؤخرًا، ولكن لأسباب مختلفة. حيث تم إيقاف تيب جار، المصمم لإرسال مدفوعات إيثريوم (ETH) إلى مستخدمي ريديت الآخرين، في أكتوبر، بسبب نقص اهتمام المستخدمين.