انخفاض أسهم بيتكوين شركة تعدين بيتكوين "كنعان" بنسبة ٤٠٪ منذ الاكتتاب العام في نوفمبر

تام شمس - السبت 14 ديسمبر 2019 12:53 صباحاً - شهدت أسهم شركة تعدين بيتكوين الصينية العملاقة (BTC) "كنعان كرييتيف" انخفاضًا بنسبة ٤٠ في المائة في القيمة منذ الاكتتاب العام الأولي في نوفمبر.

وكانت كان كنعان أول شركة عملاقة لتعدين بيتكوين يتم طرح أسهمها للجمهور في أحد أسواق الأوراق المالية الرئيسية في الولايات المتحدة، ويتنقل بنجاح في الاكتتاب العام الأولي. ومع ذلك، تعرض سهم شركة التعدين لضربة قاسية منذ طرحها للاكتتاب العام في ٢١ نوفمبر. حيث ارتفعت قيمة سعر سهم الشركة إلى ١٣ دولارًا للسهم الواحد في يوم الإطلاق، لتتلقى ضربة مؤلمة لقيمة اليوم البالغة ٥,٢٥ دولار، مما يمثل انهيار السعر بنسبة ٤٠٪.

بعد الفشل في تأمين الاكتتاب العام في هونغ كونغ العام الماضي، نظرت كنعان إلى الولايات المتحدة، على أمل جمع ٤٠٠ مليون دولار. ومع ذلك، كانت الشركة قادرة فقط على جمع ٩٠ مليون دولار، أي أقل من ٢٥٪ من المبلغ المخطط له،

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حيث تحملت كنعان نكسة عندما أصبح واضحًا أن أكبر مؤيديها، بنك كريدي سويس، قرر الانسحاب قبل أسبوع من الاكتتاب العام. ووفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، كان بنك كريدي سويس قلقًا بشأن إذا ما كان العرض يمكنه تأمين أوامر كافية.

منافِسة كنعان تتنافس أيضًا على الاكتتاب لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية

قامت بيتماين، أكبر منافس لكنعان، بتقديم طلب للحصول على الاكتتاب العام بهدوء لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) في نهاية شهر أكتوبر.

ونظرًا لأن أكبر منافس لكنعان يتحرك بسرعة، فإن احتمال فقدان "كنعان" لمكانتها في السوق قد يصبح حقيقةً في القريب العاجل. خاصةً الآن بعد أن عاود وو جيهان، المؤسس المشارك لشركة بيتماين والملياردير التقني، الظهور على رأس الشركة في الوقت الذي أعلنت فيه عن مبادرات مبيعات جديدة لجذب عملاء جدد.