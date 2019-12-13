٢٠٠ ألف مستخدم 'في الانتظار بالفعل' لتداول أسهم روبن هود الجزئية

تام شمس - الجمعة 13 ديسمبر 2019 11:49 مساءً - عبر أكثر من ٢٠٠٠٠٠ عميل من عملاء روبن هود بالفعل عن نيتهم ​​في استخدام التطبيق الجديد لتداول الأسهم الجزئية الذي تم الإعلان عنه أمس.

حيث قال فلاديمير تينيف، المؤسس المشارك في روبن هود، أن العملاء كانوا "في الانتظار بالفعل" للتطبيق، معتبرين العلامات المبكرة "واعدة حقًا"، وفقًا لتقرير سي إن بي سي يوم ١٣ ديسمبر. وبعد أن تجاوزت قاعدة مستخدمي روبن هود مؤخرًا ١٠ ملايين حساب، تبلغ قيمة الشركة الآن ٧,٦ مليارات دولار وتخطط لتوسيع أعمالها لتشمل المملكة المتحدة، وفقًا للبيانات الحديثة.

يمكن لمستخدمي روبن هود شراء شرائح من أسهم أمازون والصناديق المتداولة في البورصة مقابل دولار واحد فقط

أعلنت روبن هود، وهي شركة خدمات مالية كبرى مقرها كاليفورنيا والمعروفة بتطبيقها لتداول العملات المشفرة بدون رسوم، عن خططها لإطلاق تداول الأسهم الجزئية في ١٢ ديسمبر.

ووفقًا لتقرير صادر عن بيزنس إنسايدر، سيبدأ روبن هود في تقديم الخدمة لبعض العملاء في ١٦ ديسمبر. كما ستسمح الميزة أيضًا للمستخدمين بالاستثمار في أجزاء من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، حسبما يشير التقرير.

ومن خلال إطلاق الخدمة، يريد روبن هود على ما يبدو جذب المستثمرين لأول مرة لأن التطبيق سيسمح بشراء شرائح من أسهم في شركات مشهورة مثل أمازون - التي تتداول بسعر ١٧٦٥ دولارًا للسهم الواحد في وقت كتابة المقالة - مقابل دولار واحد.