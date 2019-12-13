شركة تعدين بيتكوين "ريوت بلوكتشين" تعلن عن عملية شراء إضافية بقيمة ١٠٠٠ جهاز

تام شمس - الجمعة 13 ديسمبر 2019 06:52 مساءً - أعلنت شركة تعدين العملات المشفرة "ريوت بلوكتشين" عن شراء ١٠٠٠ جهاز أنتمينر برو إس١٧ من الجيل التالي من بيتماين يوم ١٢ ديسمبر. وبهذا تكتمل ترقية منشأة التعدين أوكلاهوما سيتي، بعد شراء مبدئي لـ ٣٠٠٠ وحدة تم الإعلان عنه في ٤ ديسمبر.

ويمثل أحدث جيل من أجهزة التعدين بالدارات المتكاملة الخاصة بالتطبيقات من شركة بيتماين العملاقة لأجهزة التعدين، تحسنًا تقريبيًا بنسبة ٥٠٪ في كفاءة استخدام الطاقة مقارنةً بأجهزة أنتمينر إس٩ المستخدمة حاليًا بواسطة ريوت.

وتتوقع الشركة أن تولد أجهزة التعدين الجديدة ٤٤٠٪ من معدل هاش أجهزة إس٩ مع استهلاك ٢٢٠٪ فقط من الطاقة.

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قامت شركة ريوت بتعدين أكثر من ١٨٢٠ عملة بيتكوين (BTC) في الربع الثالث من عام ٢٠١٩، مسجلة بذلك هامش ربح إجمالي قدره ١٤٪ (باستثناء الاستهلاك والإهلاك)، وتأمل في زيادة هذه الأرقام عند نشر مشترياتها الجديدة في الربع الأول من عام ٢٠٢٠.

الانطلاق بكامل قوتها

على افتراض الاستفادة الكاملة من إمدادات الكهرباء المتوفرة في منشأة أوكلاهوما سيتي والتي تبلغ قدرتها ١٢ ميغاوات، ونشر إجمالي ٤٠٠٠ من أجهزة التعدين الجديدة، تقدر ريوت أن يبلغ إجمالي معدل الهاش العامل حوالي ٢٤٨ بيتاهاش (٢٤٨ كوادريليون هاس) في الثانية.

وقد أفادت التقارير أن ريوت دفعت حوالي ١,٣٥ مليون دولار مقابل ١٠٠٠ جهاز أنتمينر برو إس ١٧ الإضافية، أو حوالي ١٣٥٠ دولارًا لكل جهاز. بينما يبلغ سعر التجزئة المدرج في متجر بيتماين الإلكتروني هو ١٤٠١ دولارًا للوحدة، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يشمل ذلك ضريبة المبيعات المحلية.