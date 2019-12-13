لايتكيرف من ليسك تسرّح ٤٠٪ من القوى العاملة لخفض النفقات العامة

تام شمس - الجمعة 13 ديسمبر 2019 06:52 مساءً - قام استوديو تطوير بلوكتشن "لايتكيرف" - وهو جزء من منصة ليسك مفتوحة المصدر للتطبيقات - بتسريح ٤٠٪ من القوى العاملة لديه في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقد أعلن ماكس كورديك، مؤسس لايتكيرف وليسك، القرار في وقت سابق من هذا الأسبوع على ديسكورد، مشيرًا إلى الحاجة إلى أن يخفض المشروع التكاليف.

وتمثل خسائر الوظائف ٢١ من موظفي لايتكيرف البالغ عددهم ٥٣ موظفًا، وبالإضافة إلى ذلك، ألغى المشروع عقود ثلاثة موظفين تم تعيينهم للانضمام.

وقال كورديك إن الشركة ستركز على الحفاظ على المواهب في البحث وتطوير إدارات العلاقات وعلاقات المطورين مع تقليل حجم التطوير الأمامي والتسويق والتصميم والعمليات. وأوضح كورديك كذلك:

"كانت الأسباب هي خفض معدل الحرق الذي كان يتكون بدرجة كبيرة من تكاليف الموارد البشرية، وتقليل النفقات التشغيلية من أجل أن نصبح أكثر نشاطًا مرة أخرى." Advertisements

وسيستمر الموظفون الـ ٣٢ الباقون في التركيز على بناء منصة ليسك من مكاتب لايتكيرف في برلين.

العديد من الشركات بلوكتشين تشعر بضيق الموارد

تعتبر لايتكيرف مجرد أحدث الشركات العديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا عن فقدان الوظائف بسبب تدابير خفض التكاليف وترشيدها.

فحسبما ذكر كوينتيليغراف، أعلنت شركة سيركل للمدفوعات عن فقدان ١٠ وظائف أخرى هذا الأسبوع، بعد تسريح حوالي ٣٠ موظفًا (يمثلون حوالي ١٠٪ من الشركة) في مايو.

وهذا الأسبوع أيضًا، أعلن استوديو تطوير إيثريوم كونسنسيس" عن إغلاق المكاتب في الهند والفلبين، مما أدى إلى فقدان ١١ وظيفة.