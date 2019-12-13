سعر البيتكوين يتردد على المقاومة الرئيسية و الدببة في السيطرة

يُظهر سعر البيتكوين الكثير من الإشارات الهبوطية أدنى مستوى المقاومة عند 7280 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي.

من المرجح أن يواجه السعر مقاومة واهتمام بيع بالقرب من مستويات 7280 دولار و 7400 دولار.

توجد قناة صاعدة على المدى القصير مع وجود مقاومة بالقرب من 7290 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

قد يصحح الزوج صعوديًا نحو 7280 دولارًا ، حيث من المحتمل أن يتخذ المضاربون على الهبوط موقفًا.

يتم تداول سعر البيتكوين في منطقة هبوطية تحت مستوى 7400 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يمكن أن تستمر BTC في الانخفاض ما لم يكن هناك كسر أعلى من 7280 دولار و 7400 دولار.

تحليل سعر البيتكوين

في الأيام القليلة الماضية ، كان هناك انخفاض ثابت في سعر البيتكوين دون مستوى الدعم البالغ 7400 دولار مقابل الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك ، استقر سعر BTC دون مستوى الدعم 7.280 دولار والمتوسط ​​البسيط لكل 100 ساعة.

أخيرًا ، تم تداول السعر دون مستوى الدعم 7200 دولار وشكل أدنى مستوى شهري جديد عند 7078 دولار. في الآونة الأخيرة ، بدأ تصحيحًا صعوديًا فوق مستويات 7120 و 7150 دولارًا.

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علاوة على ذلك ، كان هناك اختراق فوق مستوى تصحيح فيب 23.6% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى 7664 دولار إلى 7078 دولار. ومع ذلك ، يبدو أن السعر يواجه الكثير من العقبات بالقرب من مستويات و 7280 دولارًا.

توجد مقاومة فورية لعملة البيتكوين بالقرب من مستوى 7280 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 100 ساعة يقع أيضًا بالقرب من مستوى 7280 دولار.

الأهم من ذلك ، هناك قناة صاعدة على المدى القصير تتشكل مع مقاومة بالقرب من 7290 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. إذا كان هناك اختراق صعودي فوق مستوى المقاومة 7280 دولار و المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 100 ساعة، فقد يصحح السعر صعوديًا نحو حاجز 7400 دولار.

توجد مقاومة متوسطة بالقرب من مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى عند 6666 دولار إلى 7078 دولار. هناك حاجة لإغلاق ناجح فوق مستوى المقاومة 7400 دولار لبدء اتجاه صعودي جديد نحو 8000 دولار.

على الجانب السلبي ، يوجد دعم أولي بالقرب من دعم القناة عند 7180 دولار. إذا كان هناك كسر هبوطي تحت منطقة 7180 دولار ، فمن المرجح أن يعيد السعر النظر في مستوى 7080 دولار على المدى القريب.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتعافى سعر البيتكوين ببطء فوق 7150 دولار و 7200 دولار. يواجه المضاربون على الارتفاع الكثير من العقبات بالقرب من مستوى 7280 دولار. و العقبة الرئيسية تبقى بالقرب من المستوى المحوري 7400 دولار.