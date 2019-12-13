شركة الذكاء الاصطناعي المختلطة تُطلق صندوق عملات مشفرة بناءً على الاستخبارات المختلطة

تام شمس - الجمعة 13 ديسمبر 2019 02:53 صباحاً - تطلق شركة سينديكيتور للاستخبارات المختلطة سينديكيتور كابيتال صندوق تحوط للعملات المشفرة يعتمد على الذكاء المختلط والبحوث الكمية.

ففي بيان صحفي صدر يوم ١١ ديسمبر، قالت الشركة إن صندوق العملات المشفرة الجديد هذا يوفر الوصول إلى استراتيجيات الاستثمار القائمة على بيانات الاستخبارات المختلطة وكذلك البحوث الكمية، والتي تشمل بيانات من التوقعات والمحللين اللامركزيين. وقال مايك بروسوف المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سينديكيتور:

"يدخل نظام سينديكيتور البيئي إلى المستوى التالي من تطوره، ويستعد لبدء تشغيل رأس المال الخارجي من صندوق من الصناديق والمكاتب العائلية وصناديق الاستثمار الرأسمالي والمستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي القيمة العالية. ويوفر الجمع بين العقل البشري الجماعي والذكاء الآلي مصدرًا فريدًا ومستدامًا للبيانات للبحث عن ألفا". Advertisements

صندوق العملات المشفرة سوف يكافئ المحللين للقيام بتوقعات صحيحة

بحسب ما ورد استثمرت الشركة ٥٠٠٠٠٠ دولار في استراتيجيات الصندوق وستزيد هذا المبلغ إلى ٢,٥ مليون دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة. وبحسب ما ورد سيتم استخدام الإيرادات الناتجة عن الصندوق "لمكافأة المحللين على التنبؤات الصحيحة بما يتناسب مع جهودهم الفكرية وجودة المؤشرات بناءً على توقعاتهم".

أطلقت شركة الاستخبارات الهجينة إدج" في سبتمبر، وهو تطبيق على شبكة الإنترنت لتلقي وتتبع المؤشرات لأكثر من ١٥٠ من الأصول الرقمية. وتهدف مؤشرات التطبيق إلى المساعدة في اتخاذ قرارات التداول من خلال تقدير احتمالات الأحداث المختلفة عبر الأصول المشفرة والأسهم والعقود الآجلة. ويقال إن المنتج الجديد يستهدف حاملي توكنات سينديكيتور (CND).

وفي وقت كتابة المقالة، يحتل توكن CND المرتبة ١٦٤ بين أعلى العملات المشفرة برأس مال يبلغ ١٨ مليون دولار، وفقًا لبيانات كوين٣٦٠.