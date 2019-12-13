ماكس كيزر: أول وظيفة لبيتكوين هي تنظيف الفوضى التي خلفتها العملات الورقية

تام شمس - الجمعة 13 ديسمبر 2019 02:53 صباحاً - قدم الصحفي الدولي والمدافع عن بيتكوين في وسائل الإعلام "ماكس كيزر" عرضًا تقديميًا في Labitconf في مونتيفيديو بأوروغواي، حيث أوضح تأثير العملات المشفرة في السيناريو العالمي وخاصة في منطقة أمريكا اللاتينية.

ومن خلال حديث بعنوان "لماذا تعتبر بيتكوين مهمة في الأسواق الناشئة"، جذب كيزر الانتباه بأسلوبه غير الرسمي، حيث كان يرتدي سترة رياضية وسروال قصير، ولكن بشكل أساسي بنبرة نقدية للغاية تجاه أموال الثقة والنظام الاقتصادي والمالي التقليدي.

وشدد كيزر على أن وظيفة بيتكوين الأولى تتمثل في تنظيف الفوضى التي تركها العالم من خلال النقود. وكانت إحدى النقاط التي أبرزها خلال العرض التقديمي: "يجب الاستعاضة عن العنف الملازم للأموال الورقية بالطبيعة السلمية لبيتكوين."

ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن السياسيين في الولايات المتحدة بدأوا يأخذون في الحسبان ماهية العملات المشفرة، واستشهد بالنائب براد شيرمان، الذي أقر بأن هدف بيتكوين هو الاستيلاء على سلطتهم.

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وبالنسبة لكيزر فإن "بيتكوين هي عملة ثورة عالمية وكابوس لأموال الثقة"، على حد تعبيره خلال Labitconf، إنها "أموال مقاومة".

ومن ناحية أخرى، قال إنه عندما نتحدث عن اللوائح والهيئات التنظيمية، يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا أن هذه الهيئات التنظيمية تتلقى مدفوعاتها بالأموال الورقية.

كما انتهز كيزر أيضًا الفرصة للتحدث عن الأرجنتين، قائلًا إن الأرجنتين مكان جيد لتبني بيتكوين حيث عاشت البلاد أوقات متكررة من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في العقود الأخيرة.