بورصة العملات المشفرة "كوين بيز برو" تضيف الدعم لتداول أوركيد

تام شمس - الجمعة 13 ديسمبر 2019 02:53 صباحاً - تقوم بورصة العملات المشفرة الأمريكية الرئيسية كوين بيز بإضافة دعم إلى أوركيد (OXT) على منصة التداول الاحترافية كوين بيز برو.

ووفقًا لمنشور مدونة نشرته كوين بيز يوم ١٢ ديسمبر، ستبدأ كوين بيز برو قبول ودائع أوركيد اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق ١٣ ديسمبر، "لمدة ١٢ ساعة على الأقل قبل تمكين التداول الكامل". حيث أشارت الشركة أيضًا:

"بمجرد إنشاء إمدادات كافية من أوركيد على المنصة، سيبدأ التداول على دفتر أوامر أوركيد مقابل الدولار على مراحل، بدءًا من وضع ما بعد فقط والمتابعة إلى التداول الكامل في حالة تلبية مقاييسنا الخاصة بالسوق الصحي."

وحسبما فعلت الشركة في الماضي، ستعمل كوين بيز برو على التداول الكامل لأوركيد بأربع خطوات: التحويل فقط، النشر فقط، والحد فقط، وأخيرًا التداول الكامل.

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وتشير كوين بيز أيضًا إلى أن أوركيد غير متاحة حتى الآن على Coinbase.com، أو عبر تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بها، لكنها أشارت إلى أنها ستصدر إعلانًا منفصلًا في حالة وعند إضافة هذه الوظيفة.

دعم أوركيد غير متوفر في كل مكان

كما أضاف بورصة العملات المشفرة أنه لن يتمكن الجميع من الاستمتاع بالميزات الجديدة. فوفقًا للإعلان، ستتوفر أوركيد على الفور في الولايات القضائية المدعومة من كوين بيز، باستثناء ولاية نيويورك والمملكة المتحدة. والمناطق الإضافية "يمكن إضافتها في وقت لاحق."

توفر أوركيد خدمة شبكة خاصة افتراضية خاصة (VPN) للاتصال المجهول والشبكات الخاصة الافتراضية. وهي تتضمن سوقًا للنطاق الترددي حيث يكدس مزودو العقدة التوكنات للإعلان عن خدماتهم باستخدام بلوكتشين إيثريوم واستلام الدفع بعملة أوريد المشفرة الأصلية OXT