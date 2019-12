ويبو تواصل صب غضبها على ترون وباينانس: حظر صن ويي هي

تام شمس - الجمعة 13 ديسمبر 2019 12:52 صباحاً - تم تعليق حسابات مؤسس شركة ترون (TRX) جستن صن والمؤسس المشارك لشركة باينانس يي هي على ويبو.

ويزعم أن موقع المدونات الصغيرة الرئيسي في الصين، والذي يشار إليه في كثير من الأحيان باسم "تويتر الصيني"، قد حذف حسابات شخصيتي العملات المشفرة المشهورتين.

وقد أكدت مصادر في الصين لكوينتيليغراف أن المحتوى الموجود على حسابات ويبو لجستن صن ويي هي لم يعد متاحًا، مع تنبيه الصفحات إلى انتهاك اتفاقية مجتمع ويبو.

Source: Dovey Wan on BREAKING and FINALLY ... @justinsuntron 's weibo (Chinese Twitter) account is now officially SHUT DOWN



totally not surprised given how loud he has been on Weibo even after the Buffet Lunch/kidney stone drama...



"Blockchain, not crypto", and of course, not TRON pic.twitter.com/nUsOKm8daP — Dovey 以德服人 Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) December 12, 2019

المصدر: دوفي وان على تويتر

تم تعليق حساب بينانس على ويبو بالمثل منذ حوالي شهر

تأتي هذه الأخبار بعد أن قامت ويبو بحظر حساب بورصة العملات المشفرة العالمية باينانس في منتصف نوفمبر. وفي ذلك الوقت، تم حظر صفحة مؤسسة ترون أيضًا على ويبو، مع عرض الإشعار نفسه:

"تم حظر الحساب بسبب انتهاكات القوانين واللوائح والأحكام ذات الصلة من اتفاقية مجتمع ويبو."

باينانس تنشئ حساب ويبو جديدًا، وهو يعمل حتى الآن

بعد ذلك، سجلت بورصة باينانس حساب ويبو جديدًا، وفقًا لما ذكره الشريك المؤسس لشركة استثمار العملات المشفرة بريميتيف دوفي وان. بالإضافة إلى ذلك، فإن حساب ويبو للرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ تشاو نشط أيضًا حتى الآن، وفقًا للتغريدة.

وعلى الرغم من أن جلسة الحظر الجديدة الخاصة بويبو يبدو أنها مضادة للعملات المشفرة، إلا أن بورصات العملات المشفرة الرئيسية مثل هوبي وأوكي إكس تزال متاحة وقت كتابة المقالة.