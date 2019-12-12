الرئيس التنفيذي ل KuCoin في AMA يتحدث عن مستقبل منصة KuCoin و عملة KCS

قبل شهرين تقريبا، مايكل جان ، الرئيس التنفيذي ل KuCoin حضر AMA أي ( اسأل اي شيء Ask-Me-Anything) ل يتحدث عن مستقبل منصة KuCoin و عملة KCS و التي كانت ايضا عبر تلجرام شركة KuCoin. و كانت جلسة AMA مكونة من قسمين، القسم الاول: سؤال وجواب من المضيفين و القسم الثاني سؤال وجواب من الجمهور، و التي تحدث فيها الرئيس التنفيذي لشركة KuCoin عن مستقبل و حاضر كل منتجات الشركة صناعة التشفير و عن مستقبل العملة المشفرة KCS و التي من خلال كلامه أن KuCoin يزيد شأنها كل يوم في صناعة التشفير و منصة KuCoin كل يوم يضاف إليها مستخدمون جدد مما سيعطي قوة عالمية لمنصة KuCoin و عن عملتها KCS.

تلخيصا لما جاء في AMA الرئيس التنفيذي ل KuCoin يتحدث عن مستقبل منصة KuCoin و عملة KCS

إن عملة KCS الان متاحة في أكبر عدد من البورصات، بحيث تم إدراج KCS في العديد من البورصات و سيتم مناقشة إمكانيات الحصول على إدراج عمة KCS في كل المنصات بدون استثناء.

امات بخصوص تكنولوجيا منصة KuCoin، فهي تقدم تجربة تداول آمنة ومريحة. و يعد النظام الإيكولوجي للمنتج ميزة أخرى لـ KuCoin ، فالان يمكن تداول عملات الفيات مقابل العملات المشفرة عبر المنصة مع SimpleX ومنصة OTC و تقدم الشركة ايضا خدمات العقود المستقبلية ل (KuMEX). ايضا سيتم ترقية واجهة KuCoin الرئيسية و العلامة التجارية في غضون بضعة أسابيع. و الشركة أيضا تؤمن بأن منصتها ستعرف زيادة كبيرة في عدد مستخدميها في السنوات التالية.

لدى KuCoin خطط لإنشاء مكتب رسمي لمشروعك في إندونيسيا لزيادة التوسع بعد المكاتب الموجودة حاليا في سنغافورة والصين وتايلاند والفلبين وبلغاريا. و نوجد خطة لفتح مكاتب في الأسواق الناشئة مثل فيتنام والهند وإندونيسيا. و عبر منصة OTC الخاصة ب KuCoin ، ستضاف قريبًا المزيد من عملات الفيات من بينها Dong الفيتنامية و الروبل الروسية. قد يكون الروبل أول من يضيف.

يعمل فريق KuCoin بالبحث والتطوير مع شركاء جدد مثل كوزموس و 0x لإرساء على حلول تقنية المختلفة لتكون لشركة KuCoin بلوكتشن خاصة بها. يحيث في العامين الماضيين ، ركز الفريق كثيرًا على تقنية المنصة و المنتجات التابعة لها من اجل تطوير البنية التحتية الأساسية ل KuCoin، مما يجعل قيمة KCS أعلى بكثير مما هي عليه في الوقت الحاضر. و ما سيجعل ذلك يحدث هو أن الفريق في طريقه على غرار ما جاء في خارطة طريق KuCoin، فالكثير من المنتجات الجديدة ستظهر في هذا الربع والربع المقبل. بحيث سيكون لدى KuCoin المزيد من الخدمات الجديدة تهدف لخدمة مجتمع KuCoin.

والسؤال الأكثر أهمية على مايكل جان كان : كم من الوقت تعتقد أنه سيستغرق العملة المشفرة لتفرض وجودها في العالم؟

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أجاب مشروع الفيسبوك ليبرا و كلمات الرئيس شي … سعيد لرؤية الكثير من الأخبار الجيدة على Blockchain و العملات المشفرة مؤخرا. أعتقد أن العملة المشفرة تحصل على المزيد والمزيد من الاهتمام ، لذلك يعد اعتماد Blockchain و العملات المشفرة امرا جيدًا وهو هدفنا النهائي دائمًا وهذا هو السبب في أننا نعمل مع العديد من المنظمات والمحافظين لجلب التشفير إلى الجماهير التي أعتقد أنها في 5 سنوات ، سنرى العديد من تطبيقات blockchain وسيكون هناك مليار شخص على الأقل داخل صناعة التشفير. كثيراً ما أخبر أصدقائي أنه في يوم من الأيام ، سيكون من الطبيعي جدًا أن يقوم شخص ما بتخزين 10٪ من أصوله في Bitcoin أو KCS. لن يشعر أحد بالمفاجآت.

اما عن اعتماد، KCS، فكان جواب مايكل جان هو أن توسيع حالات المستخدم على نظام KuCoin الأساسي لاستخدام عملة KCS و تداولها، واستخدامها في الحياة اليومية سيزيد من قوتها في سوق التشفير و يمكن أن تحدث العديد من التطورات مع العديد الصناعات الاخرى لاعتماد KCS على نطاق واسع. و لضمان الطلب على عملة KCS في المستقبل، سيقوم فريق التحليل المالي لدى الشركة بتحليل إجراءات التداول اليومية. و لزيادة الطلب ، سوف يتم تقديم المزيد من الميزات على KuCoin والتي ستساهم في زيادة الطلب، من بينها أن دفع الرسوم سيكون ب KCS.

كان هذا أهم ما تم التطرق إليه عن منصة KuCoin و عملتها المشفرة KCS و التي يفيد أن فريق الشركة بعمل بجد من أجل جعل من بين المنصات الأكثر قوة في مجال التشفير و المساهمة في رفع سعر عملة KCS.

رابط كل ما جاء في AMA بالانجليزية : https://link.medium.com/KGqE2irNU1

للتداول في عملة KCS عبر منصة KuCoin الرابط : https://trade.kucoin.com/

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