نزيف اخر ل سوق التشفير: تحليل BNB ، BCH ، LTC ، EOS

إجمالي سوق التشفير آخذ في الانخفاض ويكافح من أجل البقاء فوق مستوى الدعم البالغ 188 مليار دولار.

انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 2% واخترق منطقة الدعم البالغة 7200 دولار.

يتراجع سعر LTC ويقترب من منطقة دعم 43.20.

يحتفظ سعر BCH بطريقة أو بأخرى بمنطقة الدعم الرئيسية البالغة 200 دولار.

يتراجع سعر EOS ويبدو أنه قد يختبر قريبًا منطقة الدعم عند 2.5 دولار.

أصبحت عملة BNB أقل بكثير من مستوى 15 دولار وقد تواجه صعوبة في البقاء فوق 14.20 دولار.

ال Bitcoin و سوق التشفير يتناقص باطراد. العديد من العملات البديلة مثل ETH ، عملة BNB ، XRP ، litecoin ، BCH ، EOS ، TRX ، و ADA تحت ضغط كبير.

تحليل سعر BCH

في الجلسات القليلة الماضية ، تم تداول سعر عملة BCH في الغالب في نطاق أقل من مستويات المقاومة 220 دولارًا و 225 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. والأهم من ذلك أن سعر سعر BCH يحتفظ بطريقة أو بأخرى بمنطقة الدعم الرئيسية 200 دولار. إذا كان هناك كسر هبوطي دون مستوى الدعم 200 دولار ، فهناك خطر الهبوط نحو مستوى 185 دولار.

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على الجانب العلوي ، توجد مقاومة أولية بالقرب من مستوى 215 دولار. ومع ذلك ، فإن العقبات الرئيسية لا تزال بالقرب من مستويات 220 دولار و 225 دولار.

تحليل سعر عملة Binance ، LTC ، EOS

انخفض سعر عملة Binance مؤخرًا واستقر دون منطقة الدعم 15 دولار. ارتفع سعر BNB إلى ما دون مستوى الدعم 14.50 دولار وهو الآن يعزز الخسائر. على الجانب العلوي ، هناك مقاومة بالقرب من مستويات 14.80 دولار و 15.00 دولار. على الجانب السلبي ، يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 14.20 دولار.

سعر Litecoin آخذ في الانخفاض واستقر في الآونة الأخيرة دون مستويات الدعم 45 و 44.50 دولار. سعر LTC يقترب الآن من دعم 43.20 دولار. إذا فشل في البقاء فوق مستوى الدعم 43.20 دولار ، فمن المرجح أن يستهدف المضاربون على الهبوط منطقة الدعم عند 41 دولار على المدى القريب.

فشل سعر EOS في البقاء فوق منطقة الدعم 2.6 دولار وهو ينزلق نحو منطقة 2.5 دولار. إذا استمر السعر في الانخفاض ، فمن المحتمل أن يقود المضاربون على الانخفاض السعر إلى مستوى 2.35 دولار. وعلى الجانب العلوي ، من المرجح الآن أن يكون مستوى 2.6 و 2.65 دولار بمثابة عقبات.

بالنظر إلى إجمالي سوق العملة المشفرة على الرسم البياني للساعة ، كان هناك انخفاض مستمر دون منطقة الدعم البالغة 195 مليار دولار. يختبر سقف السوق المشفر دعمًا بقيمة 188 مليار دولار ويبدو أنه يكافح للحفاظ مستوى مستقر.

لذلك ، من المرجح أن يؤدي الاختراق الهبوطي إلى ما دون مستوى الدعم عند 188 مليار دولار إلى انخفاض آخر في عملة البيتكوين ، و Ethereum ، و EOS ، و litecoin ، و ripple ، و ADA ، و BCH ، و XLM ، و BNB ، و TRX ، و XMR ، و العملات البديلة الأخرى على المدى القريب.