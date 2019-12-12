البيتكوين BTC في وضع حرج و من المحتمل 6.5 ألف دولار هو السعر التالي

يتراجع سعر البيتكوين BTC وهو الآن يتداول دون مستوى الدعم البالغ 7200 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

من المرجح أن يكافح السعر بالقرب من مستويات 7200 دولار و 7280 دولارًا إذا صحح أعلى.

يوجد خط اتجاه هبوطي رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 7190 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

لا يزال الزوج معرضًا لخطر الاختراق الهبوطي دون منطقة الدعم البالغة 7000 دولار على المدى القريب.

ينخفض سعر البيتكوين دون الدعم الرئيسي مقابل الدولار الأمريكي. لا يزال ال البيتكوين BTC معرض لخطر المزيد من الخسائر التي تقل عن 7000 دولار و 6800 دولار إذا بقي دون 7280 دولار.

تحليل سعر البيتكوين BTC

بالأمس ، شهدنا زيادة في البيع على عملة البيتكوين دون مستوى الدعم البالغ 7300 دولار مقابل الدولار الأمريكي. انخفض سعر BTC أكثر وكسر بعض الدعم الرئيسي بالقرب من 7280 دولار و 7200 دولار.

علاوة على ذلك ، كان هناك إغلاق دون مستوى الدعم البالغ 7200 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة. أخيرًا ، ارتفع السعر إلى ما دون مستوى 7100 دولار واختبر مستوى دعم 7080 دولار.

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تم تشكيل قاع بالقرب من 7078 دولار والسعر يصحح حاليًا للأعلى. إنه يتداول فوق مستوى 7150 دولار. علاوة على ذلك ، كان هناك اختراق فوق مستوى تصحيح فيب 23.6% من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى 7297 دولار إلى 7078 دولار.

توجد مقاومة فورية بالقرب من مستوى 7165 دولار. تقع المقاومة الرئيسية الأولى بالقرب من مستوى 7200 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للتراجع الأخير من أعلى مستوى في 7297 دولار إلى أدنى مستوى عند 7878 دولار يقع بالقرب من 7190 دولار.

الأهم من ذلك ، أن هناك خط اتجاه هبوطي رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 7190 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. لذلك ، من المرجح أن يكافح سعر البيتكوين بالقرب من مستويات 7190 دولارًا و 7200 دولار.

إذا كان هناك اختراق صعودي فوق مستوى المقاومة 7200 دولار ، فقد يتعافى السعر باتجاه مستوى المقاومة 7280 دولار. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من 7340 دولارًا ، و المتحرك البسيط لكل 100 ساعة ، و 7400 دولار.

على الجانب السلبي ، يقع الدعم المبدئي بالقرب من مستويات 7100 و 7080 دولار. إذا كان هناك كسر هبوطي دون منطقة 7080 دولار ، فمن المرجح أن يستهدف المضاربون على الانخفاض اختراقًا أدنى من منطقة الدعم البالغة 7000 دولار على المدى القريب.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يقع سعر البيتكوين تحت ضغط كبير دون منطقة 7200 دولار. وبالتالي ، هناك فرص كبيرة لحدوث انهيار آخر دون مستوى الدعم 7000 دولار. يمكن أن يكون الهدف الرئيسي للدببة هو 6600 أو 6500 دولار.